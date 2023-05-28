Станом на вечір неділі, 28 травня, найгарячішою залишається ситуація на Сході нашої держави. Водночас стало відомо, що бійці ПВК "Вагнера" та новоствореної "Шторм-Z" вирішили дезертувати зі своїх позицій на тимчасово окупованих теренах Луганської та Донецької областей.

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Дезертирство у лавах ворога

Зазначимо, що йдеться загалом про понад сотню окупантів. З пустими руками, так би мовити, загарбники не втікали – встигли взяти зі собою ще й техніку.

У Лисичанську, що на Луганщині, дезертували близько 80 військових з підрозділу "Шторм-Z" російських окупаційних військ. Вони самовільно залишили бойові позиції. А в районі Бахмута, дезертували близько 30 осіб з ПВК "Вагнер", які також самовільно залишили бойові позиції, викравши військову техніку,

– написали у Генштабі.

Варто сказати, що приватні військові формування в Росії вважаються незаконними – тобто їхня дільність ніяк не регулюється в юридичній площині.

Що таке "Шторм-Z" З інформації у відкритих джерелах зрозуміло, що це новостворена Міністерством оборони Росії приватна військова компанія. Формували її, як і батальйон "Вагнера", з ув'язнених. Однак вербуванням зеків займався не Євгеній Пригожин, а, ймовірно, представники офіційної влади.

Більше про це

Слід сказати, що інформація про небажання воювати серед окупантів не є новою. До того як її офіційно підтвердили в командуванні української армії, ЗМІ активно про це писали – ворожі зокрема.