Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман. Он добавил, что действия военного руководства Украины продуманы до деталей и заставляют врага сильно нервничать.

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Российская армия серьезный и мощный соперник, ведь у врага еще достаточно оружия и личного состава. Однако самая большая проблема армии России – моральное состояние оккупантов.

Как военное руководство России разыскивает и наказывает дезертиров: смотрите видео

Россияне не выдерживают морального давления

По мнению ветерана войны, очень хорошо, что Украина еще неделю назад анонсировала наступательные действия, хотя пока не начинает контрнаступления. Это очень напрягает врага. Оккупанты постоянно ожидают атаки Украины и это доводит их почти до бешенства.

Это на них оказывает очень эмоциональное влияние. Надо даже еще пару дней подержать их в напряжении, чтобы они вообще исказились,

– сказал Гетман.

Сейчас много российских солдат пытаются сдаться в плен. Кроме того, участились случаи массового дезертирства.

Обратите внимание! Дезертирство – самовольное уход от места воинской части с целью уклониться от военной службы.

Как отметил майор запаса ВСУ, сбежал не один человек, а большие группировки с оружием еще и захватывают с собой машины. Преимущественно они убегают вглубь России.

Росгвардия даже с вертолетами ищет этих людей и серьезно обращает внимание. Они хотят поймать дезертиров и, возможно, даже казнить.

По словам Гетьмана, Россия будет показательно бороться с дезертирами, иначе многие российские военнослужащие начнут думать, что может и нам так сделать. Интересно, где эти люди потом окажутся, ведь вряд ли будут возвращаться в Россию.

"Мне кажется, что они еще могут замаскироваться под беженцев и искать убежище в европейских странах", – отметил Гетьман.

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