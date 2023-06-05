Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман. Він додав, що дії військового керівництва України продумані до деталей та змушують ворога добряче нервувати.

Читайте також Стабільно 3 тисячі заявок на місяць, – ГУР про росіян, охочих здатись в полон

Російська армія серйозний й потужний суперник, адже у ворога ще достатньо зброї та особового складу. Проте найбільша проблема армії Росії – моральний стан окупантів.

Як військове керівництво Росії розшукує та каратиме дезертирів: дивіться відео

Росіяни не витримують морального тиску

На думку ветерана війни, дуже добре, що Україна ще тиждень тому анонсували наступальні дії, хоча поки що не починає контрнаступу. Це дуже напружує ворога. Окупанти постійно очікують атаки України й це доводить їх майже до сказу.

Це на них дуже емоційно впливає. Треба навіть ще пару днів потримати їх у напрузі, щоб вони взагалі сказилися,

– сказав Гетьман.

Зараз багато російських солдатів намагаються здатися у полон. Крім того, почастішали випадки масового дезертирства.

Зверніть увагу! Дезертирство – самовільне залишення місця військової частини з метою ухилитися від військової служби.

Як зазначив майор запасу ЗСУ, втекла не одна людина, а великі угрупування зі зброєю ще й захоплює з собою автівки. Переважно вони тікають вглиб Росії.

Росгвардія навіть з гелікоптерами шукає цих людей і серйозно звертає увагу. Вони хочуть спіймати дезертирів й можливо навіть стратити.

За словами Гетьмана, Росія показово боротиметься з дезертирами, бо інакше багато російських військовослужбовців почнуть думати, що може й нам так зробити. Цікаво те, де ці люди потім опиняться, адже навряд чи повертатимуться у Росію

"Мені здається, що вони ще можуть замаскуватися під біженців і шукати притулок у європейських країнах", – зазначив Гетьман.

Контрнаступ України: останні новини