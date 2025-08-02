В 247 десантно-штурмовом полку России на Запорожском направлении фиксируют массовые случаи дезертирства. Причиной становится мобилизация жителей оккупированных территорий Украины, а также хаос в командовании.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на движение "Атеш".

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Какая сейчас ситуация в российской армии?

По словам агентов "Атэш", особенно ситуация с самовольным оставлением части касается одного из десантно-штурмовых батальонов.

Все из-за того, что принудительно мобилизованные украинцы из Херсонской, Запорожской областей и Крыма не хотят воевать против своей страны. Бесправность, некомпетентность командования, отказ регистрировать рапорты, запугивания и постоянные потери на фронте только усиливают желание дезертировать.

Нередко военных записывают в дезертиры даже после ранения – из-за бюрократического хаоса. Попав в госпиталь, местонахождение оккупантов часто не фиксируют медики, а офицеры просто вносят в списки беглецов.

Это система, где ошибка смертельна, а правда неудобна. Но есть выход. "Атеш" призывает всех военнослужащих России: спасайте себя, не становитесь топливом для чужой войны. Уклоняйтесь, подавайте рапорты, исчезайте, переходите на сторону сопротивления,

– говорится в публикации.

К слову, ранее участники движения "Атеш" уже рассказывали, к каким хитростям прибегают украинцы на оккупированных территориях, чтобы избежать службы в российской армии.