Военный сбежал из части на БТРе: что грозит задержанному
- Военнослужащего признали виновным в дезертирстве и похищении БТР и оружия, грозит до 7 лет заключения.
- Он самовольно оставил часть, проехал несколько сотен километров, покинул БТР.
Военному грозит заключение за дезертирство. Он самовольно покинул воинскую часть, похитив БТР и автомат.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований.
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Поехал домой на БТРе
Сумской районный суд признал виновным военного в дезертирстве и похищении военной техники.
По данным следствия, в январе 2025 года военный, служивший водителем спецтехники, самовольно покинул воинскую часть. Поехав якобы заправить бронетранспортер топливом, он выехал на нем домой. Кроме того, прихватил с собой автомат.
Военный проехал несколько сотен километров, после чего оставил БТР на обочине возле села и пошел спать к лесополосе.
Похищенный бронетранспортер и оружие было возвращено в воинскую часть,
– говорится в сообщении.
Работники ГБР совместно с военной службой правопорядка и СБУ задержали мужчину. Ему избрано наказание – до 7 лет лишения свободы.
К слову, в Днепре судили Анатолия Тараненко, который вернулся из российского плена. Его подозревают в дезертирстве и присвоении армейского имущества.