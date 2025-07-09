Военный сбежал из части на БТРе: что грозит задержанному

Военному грозит заключение за дезертирство. Он самовольно покинул воинскую часть, похитив БТР и автомат.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований.

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Поехал домой на БТРе

Сумской районный суд признал виновным военного в дезертирстве и похищении военной техники.

По данным следствия, в январе 2025 года военный, служивший водителем спецтехники, самовольно покинул воинскую часть. Поехав якобы заправить бронетранспортер топливом, он выехал на нем домой. Кроме того, прихватил с собой автомат.

Военный проехал несколько сотен километров, после чего оставил БТР на обочине возле села и пошел спать к лесополосе.

Похищенный бронетранспортер и оружие было возвращено в воинскую часть,

– говорится в сообщении.

Работники ГБР совместно с военной службой правопорядка и СБУ задержали мужчину. Ему избрано наказание – до 7 лет лишения свободы.

К слову, в Днепре судили Анатолия Тараненко, который вернулся из российского плена. Его подозревают в дезертирстве и присвоении армейского имущества.