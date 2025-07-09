Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державне бюро розслідувань.

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Поїхав додому на БТРі

Сумський районний суд визнав винним військового у дезертирстві та викраденні військової техніки.

За даними слідства, у січні 2025 року військовий, який служив водієм спецтехніки, самовільно покинув військову частину. Поїхавши нібито заправити бронетранспортер паливом, він виїхав на ньому додому. Крім того, прихопив із собою автомат.

Військовий проїхав кількасот кілометрів, після чого залишив БТР на узбіччі біля села і пішов спати до лісосмуги.

Викрадений бронетранспортер і зброю було повернуто до військової частини,

– йдеться в повідомленні.

Працівники ДБР спільно з військовою службою правопорядку та СБУ затримали чоловіка. Йому обрано покарання – до 7 років позбавлення волі.

До слова, у Дніпрі судили Анатолія Тараненка, який повернувся з російського полону. Його підозрюють у дезертирстві та привласненні армійського майна.