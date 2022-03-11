Дезинформация, заложники, авиаудары: Генштаб ВСУ предупредил о террористических методах России

11 марта 2022 , 19:25
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Генштаб ВСУ

В Украине длятся шестнадцатые сутки героического противостояния нашего народа российским захватчикам. Оккупанты не могут захватить города, поэтому прибегают к террористическим методам.

В Генштабе ВСУ отметили, что главных целей по захвату основных городов и территорий российские войска не достигли.

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В настоящее время существует высокая вероятность усиления Россией террористических методов ведения боевых действий:

  • нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской инфраструктуры и жилым районам,
  • запугивание местного населения,
  • проведение информационных и психологических акций с целью подрыва доверия населения к представителям государственной власти,
  • распространение дезинформации,
  • захват местного населения в заложники.

В Генштабе добавляют, что подразделения оккупационных войск не оставляют попыток продолжить наступление по всем направлениям.

Кроме того, российские захватчики проводят воздушную разведку позиций украинских военных. Это происходит на нескольких направлениях – в Донецком, Таврийском, Южнобужском и Бессарабском операционных районах.

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Автор: Марія Бондар