Диалог с Россией нужен, но компромиссов с Кремлем касаемо Украины в НАТО не будет, – Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что диалог с Россией нужен и важен. В то же время никаких компромиссов с Кремлем относительно Украины в НАТО не будет.

Столтенберг подчеркнул, что приглашение встретиться в формате НАТО – Россия до сих пор является актуальным. Соответствующее заявление генсек НАТО сделал во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе.

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Мы готовы сесть за стол. Но мы никогда не будем идти на компромисс, когда мы говорим о праве такой суверенной нации, как Украина, решать свой путь. Когда Украина готова присоединиться к НАТО,

– заявил Столтенберг.

Россия прокладывает Украине путь в НАТО

Зеленский отметил, что собственно Россия прокладывает путь Украине к членству в НАТО.

О присоединении Украины к Альянсу активно заговорили именно после 2014 года.

Именно с тех пор среди населения фиксируют самый высокий показатель желания вступить в НАТО.

Потому что еще до начала оккупации наших территорий украинцы были разделены в вопросе членства в Альянсе.

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