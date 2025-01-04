Стали известны детали о 22-летней девушке из Киевской области, погибшей после российской атаки
В Киевской области в результате вражеской атаки "Шахедами" в ночь на 3 января погибла 22-летняя девушка. Ее звали Диана Арзамазова.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Ларисы Керженцевой в фейсбуке. В тот же день в Киевской области от вражеской атаки погиб и мужчина.
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Что известно о погибшей 22-летней девушке в Киевской области
Лариса Керженцева рассказала, что Диана Арзамазова погибла в Глеваховской поселковой территориальной громаде, что в Киевской области.
Сначала девушка 2002 года рождения около 5 утра получила травмы в результате вражеской атаки "Шахедами" по региону. Однако эти травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Врачи Васильковской больницы делали все возможное, чтобы спасти Диану! К сожалению, Диана умерла,
– написала Лариса Керженцева.
Женщина также поделилась реквизитами, по которым можно помочь семье погибшей девушки: номер карты брата 22-летней девушки Арзамазова Александра – 4441 1111 2979 4255.
Диана Арзамазова погибла во время вражеской атаки по Киевской области 3 января / Фото из фейсбука Ларисы Креженцевой
24 Канал выражает искренние соболезнования маме, брату, друзьям и близким погибшей 22-летней Дианы Арзамазовой.
К слову, временно исполняющий обязанности председателя Киевской ОВА Николай Калашник рассказал, что девушка получила травму в живот в результате ночной атаки "Шахедами". Ранение было очень тяжелым, из-за чего врачи не смогли спасти 22-летнюю девушку.