Вышла из общежития и не вернулась: в Сумах полиция ищет без вести пропавшую Диану Череповскую
- В Сумах 13 апреля пропала несовершеннолетняя девушка Диана Череповская. Вечером она вышла из общежития и не вернулась.
- Девушка невысокая, худощавого телосложения, имеет черные волосы, татуировки розы на руке. Была одета в черные брюки и жакет.
В Сумах 13 апреля пропала Диана Череповская. Несовершеннолетняя девушка вышла из общежития и не вернулась.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Сумской области.
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В Сумах пропала несовершеннолетняя
В Сумах 13 апреля пропала несовершеннолетняя девушка Диана Череповская. Как сообщили в полиции, в воскресенье вечером девушка вышла из общежития учебного заведения в городе Сумы и до настоящего времени не вернулась.
Правоохранители назвали приметы девушки:
- на вид 15-17 лет,
- рост 145-150 сантиметров,
- худощавого телосложения,
- волосы черные, длиной ниже плеч.
Девушка была одета в брюки и жакет черного цвета. Среди особых примет – татуировки розы на руке, а также по 3 серьги в ушах.
Важно! Если кто-то владеет информацией о месте нахождения Дианы Череповской, то сообщите в дежурную часть Сумского районного управления полиции ГУНП в Сумской области по телефонам (0542) 66-72-04, 050-30-72-005, 050-40-73-102, или сообщить на линию 102.
Диана Череповская пропала в Сумах / Фото полиции
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