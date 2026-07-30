Об этом пишет издание Digi24.

Что известно о ДТП, в которое попала румынская депутатка?

По данным Digi24 со ссылкой на источники, авария произошла днем 30 июля на бульваре Юлиу Маниу в 6-м секторе столицы. Шошоаке находилась в автомобиле в качестве пассажирки. После ДТП ее доставили в Университетскую больницу для медицинского обследования.

По неофициальной информации, политик получила легкие травмы и не понесла серьезных повреждений. В официальном сообщении полиции имя Шошоаке не упоминается. В то же время время и место аварии совпадают с информацией, обнародованной СМИ.

Правоохранители сообщили, что автомобиль под управлением 49-летнего мужчины врезался в машину, двигавшуюся впереди и управляемую 23-летним водителем. В результате столкновения 50-летняя пассажирка нуждалась в медицинской помощи и была госпитализирована.

Digi24 пишет, что этой пассажиркой была именно Диана Шошоаке. Она сидела на правом переднем сиденье рядом с водителем автомобиля, в который врезалась другая машина. Полиция проверила обоих водителей на алкоголь. Результаты тестов оказались отрицательными.

Позже Диана Шошоаке сообщила, что чувствует себя "более или менее хорошо". Она поблагодарила врачей и медицинский персонал и заявила, что больше всего благодарна за то, что после аварии живы она и ее дочь Тейс. Евродепутат также заявила, что планирует как можно скорее восстановиться и продолжить свою деятельность. Полиция Румынии продолжила расследование, чтобы установить точные причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, политик известна пророссийскими взглядами и скандальными заявлениями в отношении Украины. Она неоднократно ставила под сомнение суверенитет и международно признанные границы Украины, заявляя о якобы исторических правах Румынии на часть украинских территорий.

В 2023 году Шошоаке внесла законопроект о денонсации Договора о добрососедстве между Румынией и Украиной, который, в частности, предусматривал территориальные претензии к Украине. В марте 2025 года СБУ запретила политику въезд в Украину после ее письма Владимиру Путину, в котором она также высказывала территориальные претензии.

Кроме того, в июне 2026 года Диана Шошоаке посетила Петербургский международный экономический форум, где встретилась с Владимиром Путиным и озвучила пророссийские заявления. Она утверждала, что румыны якобы не ненавидят российского диктатора и хотят мира, а также распространяла нарративы об усталости Запада от поддержки Украины.