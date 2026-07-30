Про це пише видання Digi24.

Що відомо про ДТП в яку потрапила румунська депутатка?

За даними Digi24 із посиланням на джерела, аварія сталася вдень 30 липня на бульварі Юліу Маніу в секторі 6 столиці. Шошоаке перебувала в автомобілі як пасажирка. Після ДТП її доправили до Університетської лікарні для медичного обстеження.

За неофіційною інформацією, політикиня отримала легкі травми та не зазнала серйозних ушкоджень. В офіційному повідомленні поліції ім'я Шошоаке не згадується. Водночас час і місце аварії збігаються з інформацією, оприлюдненою ЗМІ.

Правоохоронці повідомили, що автомобіль під керуванням 49-річного чоловіка врізався в машину, яка рухалася попереду та якою керував 23-річний водій. Унаслідок зіткнення 50-річна пасажирка потребувала медичної допомоги та була госпіталізована.

Digi24 пише, що цією пасажиркою була саме Діана Шошоаке. Вона сиділа на правому передньому сидінні поруч із водієм автомобіля, в який врізалася інша машина. Поліція перевірила обох водіїв на алкоголь. Результати тестів були негативними.

Пізніше Діана Шошоаке повідомила, що почувається "більш-менш добре". Вона подякувала лікарям та медичному персоналу й заявила, що найбільше вдячна за те, що після аварії живі вона та її донька Тейс. Євродепутатка також заявила, що планує якнайшвидше відновитися та продовжити свою діяльність. Поліція Румунії продовжила розслідування, щоб встановити точні причини та обставини ДТП.

Нагадаємо, політикиня відома проросійськими поглядами та скандальними заявами щодо України. Вона неодноразово ставила під сумнів суверенітет і міжнародно визнані кордони України, заявляючи про нібито історичні права Румунії на частину українських територій.

У 2023 році Шошоаке внесла законопроєкт про денонсацію Договору про добросусідство між Румунією та Україною, що, зокрема, передбачав територіальні претензії до України. У березні 2025 року СБУ заборонила політикині в'їзд до України після її листа до Володимира Путіна, у якому вона також висловлювала територіальні претензії.

Крім того, у червні 2026 року Діана Шошоаке відвідала Петербурзький міжнародний економічний форум, де зустрілася з Володимиром Путіним та озвучила проросійські заяви. Вона стверджувала, що румуни нібито не ненавидять російського диктатора й хочуть миру, а також поширювала наративи про втому Заходу від підтримки України.