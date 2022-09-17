Диброва – под сине-желтым флагом: военные сообщили о еще одном освобождении на Донетчине

Украинские военные с утра 17 сентября сообщили радостную новость. Им удалось выгнать российских оккупантов из Дибровы в Донецкой области.

Украинские бойцы успешно продвигаются

В селе уже развевается украинский флаг. Его подняли нацгвардейцы.

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Поднимаем флаг над населенным пунктом Донецкой области. Диброва переходит под контроль украинской армии. Национальная гвардия освобождает наши территории шаг за шагом, село за селом. Победа будет за нами,

– заявил военный.

В Диброве подняли флаг Украины: видео

Заметим, Дубрава расположена на юге от Лимана на левом берегу Северского Донца. В последние дни за населенный пункт шли ожесточенные бои.