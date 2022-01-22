В Дие теперь можно подать годовую декларацию ФЛП

В приложении "Дия" доступна еще одна новая функция. Теперь ФЛП могут подать годовую декларацию с помощью мобильного приложения.

Как подать годовую декларацию в Дие

Подача годовой декларации теперь доступна для предпринимателей в несколько кликов. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Не нужно нанимать бухгалтера или переплачивать платный сервис. Удобно, быстро и бесплатно,

– рассказал министр.

Он даже опубликовал видеоинструкцию, как воспользоваться новой услугой:

Зайдите в категорию "Налоги ФЛП";

выберите окошко "Декларация плательщика Единого налога за год";

введите сумму всех поступлений;

введите номер телефона;

подтвердите данные с помощью "Дия. Подпись".

Смотрите видео, как подать годовую декларацию в Дие:

Предыдущее нововведение в Дие

В декабре 2021 года в Дие разрешили получить денежную компенсацию за "пакет малыша". Кстати, речь идет о 6 300 гривнах. Их можно потратить на детские товары офлайн или в интернет-магазинах, список которых размещен на сайте Минсоцполитики.

Теперь эта функция входит в комплекс "єМалятко". Интересно, что так родители сэкономят 30 часов времени, ведь не нужно заказывать 37 документов и идти в 11 учреждений.

Полный текст публикации Михаила Федорова в фейсбуке:

В программе Дия теперь можно подать годовую декларацию ФЛП для 1 – 3 групп!

Как воспользоваться услугой – смотрите в видео.

Подача годовой декларации для ФЛП доступна в несколько кликов, не нужно нанимать бухгалтера или переплачивать платный сервис. Удобно, быстро и бесплатно. Работаем дальше!