Какими услугами в Дие больше всего пользуются украинцы

За последние годы украинцам полюбилась Дия, особенно во время полномасштабного вторжения. С начала большой войны самые популярные услуги в приложении изменились.

Руководитель развития электронных услуг в Минцифри Мстислав Баник рассказал о самых популярных услугах в приложении. Об этом пишет 24 Канал.

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Какие услуги в Дие самые популярные

Военные сервисы

По словам Баника, если не говорить о юридическом отображении документов, то сейчас самые популярные в Дие военные сервисы.

С военных сервисов есть целый набор, которые в топе популярности, в том числе радио и телевидение. К примеру, когда транслировали Евровидение-2022, миллион людей посмотрели его через Дию. На втором месте – военные облигации и донаты. В частности, непосредственно через Дию было продано около 500 тысяч облигаций.

Гражданские сервисы

Что касается военных сервисов, то на первом месте – опрос, в них принимают участие миллионы людей. Кроме этого, совсем недавно была очень популярна услуга "Замена лампочек". До этого одним из самых популярных сервисов были услуги для переселенцев.

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