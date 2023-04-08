Какими услугами в Дие больше всего пользуются украинцы
Источник:"Розмова"
За последние годы украинцам полюбилась Дия, особенно во время полномасштабного вторжения. С начала большой войны самые популярные услуги в приложении изменились.
Руководитель развития электронных услуг в Минцифри Мстислав Баник рассказал о самых популярных услугах в приложении. Об этом пишет 24 Канал.
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Какие услуги в Дие самые популярные
Военные сервисы
По словам Баника, если не говорить о юридическом отображении документов, то сейчас самые популярные в Дие военные сервисы.
С военных сервисов есть целый набор, которые в топе популярности, в том числе радио и телевидение. К примеру, когда транслировали Евровидение-2022, миллион людей посмотрели его через Дию. На втором месте – военные облигации и донаты. В частности, непосредственно через Дию было продано около 500 тысяч облигаций.
Гражданские сервисы
Что касается военных сервисов, то на первом месте – опрос, в них принимают участие миллионы людей. Кроме этого, совсем недавно была очень популярна услуга "Замена лампочек". До этого одним из самых популярных сервисов были услуги для переселенцев.
Будут ли в Дие приходить повестки
- Ранее Мстислав Баник рассказал, что нормативами определены способы, которыми доставляются повестки и в Дие они приходить не будут. Это политическая позиция.
- Баник также разъяснил, откуда появились такие предположения. В Дие приходят судебные извещения, что значительно экономит деньги государству. По его мнению, именно термин "судебные повестки" вызвал эффект "испорченного телефона".
- Вскоре в Дие должна появиться услуга "растаможки". Также будет доступна замена водительского удостоверения и отмена надлежащего пользователя.