Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что российские оккупанты масштабно уничтожают инфраструктуру нашей страны, жестоко убивают мирных граждан и стирают с лица земли наши города.

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Вседозволенность россиян

Как отметил Подоляк, российские изверги цинично и лживо называют нападение на суверенное независимое государство – "военной спецоперацией". В то же время применяют в нашем государстве все виды оружия, которое у них есть: тяжелую артиллерию, тяжелые огнеметы, реактивные системы залпового огня, тяжелые авиационные бомбы, крылатые ракеты различных модификаций с дальностью более 1 000 километров.

Существа с российскими паспортами заходят в суверенную Украину и выжигают ее всеми видами неядерного оружия. Хотя из-за врожденной трусости готовы применить уже и "тактику", и "химию", считая, что имеют право убивать всеми видами тяжелого оружия мирных людей,

– заявил Подоляк.

Почему россияне истерят

По словам советника, несмотря на все это, россияне сразу же впали в истерику, когда узнали, что Украине предоставят оружие, на которое она так долго надеялась. Как он объяснил, российских захватчиков очень разозлило, что США одобрили передачу Украине реактивных систем залпового огня большой дальности MLRS.

Дикий визг стоит сейчас над их болотом: "Только не это! Не давайте им реактивные дальнобойные системы!". Это означает только одно – Россия способна воевать исключительно против безоружных мирных граждан и сразу же "писается" в штаны, если оппонент получает равноценное оружие,

– подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что сейчас Россия умоляет мир не только отменить санкции против нее, но и не дать нашим защитникам реактивные системы залпового огня MLRS. В то же время, такие испуганные призывы врага свидетельствуют лишь о том, что эти шаги действительно будут эффективными.

Справка. MLRS – американская реактивная система залпового огня. Она предназначена для уничтожения с закрытых огневых позиций сосредоточений войск, боевой техники, ствольной и реактивной артиллерии противника, районов развертывания его сил и средств противовоздушной обороны. Радиус действия системы – от 30 до 300 километров.

Источник: Википедия

США передадут Украине MLRS: что известно

Накануне, 28 мая, в СМИ сообщили, что Соединенные Штаты Америки одобрили передачу нашей стране реактивных систем залпового огня большой дальности MLRS. Скорее всего, официально Вашингтон объявит об этом уже на следующей неделе.

По информации, помощь от США будет включать мобильные ракетные установки, которые могут стрелять гораздо дальше, чем те пусковые установки, которые сейчас использует Украина. В то же время, пока не известно, какие типы ракет передадут Украине.

Напомним, что предоставить нашему государству такие системы залпового огня призвали: президент Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Все они настаивали, что именно это оружие сейчас необходимо нашим защитникам.

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