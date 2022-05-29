Про це повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що російські окупанти масштабно нищать інфраструктуру нашої країни, жорстоко вбивають мирних громадян та стирають з лиця землі наші міста.

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Вседозволеність росіян

Як зазначив Подоляк, російські нелюди цинічно та брехливо називають напад на суверенну незалежну державу – "військовою спецоперацією". Водночас застосовують у нашій державі всі види зброї, яка в них є: важку артилерію, важкі вогнемети, реактивні системи залпового вогню, важкі авіаційні бомби, крилаті ракети різних модифікацій із дальністю понад 1 000 кілометрів.

Істоти з російськими паспортами заходять до суверенної України й випалюють її усіма видами неядерної зброї. Хоча через вроджене боягузтво готові застосувати вже й "тактику", і "хімію", вважаючи, що мають право вбивати всіма видами важкої зброї мирних людей,

– заявив Подоляк.

Чому росіяни істерять

За словами радника, не зважаючи на це все, росіяни одразу ж впали в істерику, коли дізнались, що Україні нададуть зброю, на яку вона так довго сподівалась. Як він пояснив, російських загарбників дуже роздратувало, що США таки ухвалили передачу Україні реактивних систем залпового вогню великої дальності MLRS.

Дикий вереск стоїть зараз над їхнім болотом: "Тільки не це! Не давайте їм реактивні далекобійні системи!". Це означає лише одне – Росія здатна воювати виключно проти беззбройних мирних громадян і одразу ж "надзюрює" у штани, якщо опонент отримує рівноцінну зброю,

– наголосив Подоляк.

Він додав, що зараз Росія благає світ не тільки скасувати санкції проти неї, а й не дати нашим захисникам реактивні системи залпового вогню MLRS. Водночас такі перелякані заклики ворога свідчать лише про те, що ці кроки справді будуть ефективні.

Довідка. MLRS – американська реактивна система залпового вогню. Вона призначена для знищення із закритих вогневих позицій зосередження військ, бойової техніки, позицій ствольної та реактивної артилерії противника, районів розгортання його сил і засобів протиповітряної оборони. Радіус дії системи – від 30 кілометрів до 300 кілометрів.

Джерело: Вікіпедія

США передадуть Україні MLRS: що відомо

Напередодні, 28 травня, у ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати Америки схвалили передачу нашій країні реактивних систем залпового вогню великої дальності MLRS. Найімовірніше, офіційно Вашингтон оголосить про це вже наступного тижня.

За інформацією, допомога від США включатиме мобільні ракетні установки, які можуть стріляти значно далі, аніж ті пускові установки, які зараз використовує Україна. Водночас поки не відомо, які типи ракет передадуть Україні.

Нагадаємо, що надати нашій державі такі системи залпового вогню закликали: президент Володимир Зеленський, глава Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Усі вони наполягали, що саме ця зброя зараз необхідна нашим захисникам.

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