Медики не смогли спасти: 15-летний школьник погиб в результате обстрела россиян в Запорожье

Российские войска атаковали детское кафе в селе Малокатериновка Запорожской области. К сожалению, медики не смогли спасти 15-летнего школьника, который пострадал от обстрела.

Оккупанты нанесли удар за полчаса до начала тренировки, на которую должны были собраться десятки детей. Четверо подростков и 18-летняя девушка получили ранения.

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Оккупанты обстреляли детей в Запорожье

Это Гречаник Дима, родители которого радовались, что он получил вызов в лицей, где он должен был учиться,

- вспоминает погибшего мальчика староста Малокатериновки Людмила Волик.

Рядом с кафе расположены детская площадка и футбольное поле. Удар произошел всего за полчаса до начала тренировки, на которую должны были собраться десятки детей, сообщает староста.

Важно. Двое из детей, которые получили ранения возле кафе, до сих пор в больнице. Их состояние тяжелое.

В Кушугумской громаде объявлен день траура.

В разрушенном кафе повсюду была детская кровь

Прежде всего хочу сказать, что в Малокатериновке трагическим был не только день накануне. Ночь здесь тоже была неспокойной. Около полуночи враг снова атаковал село из артиллерии. От прилетов загорелись несколько частных домов. Но, к счастью, обошлось без жертв,

- говорит корреспондентка Кира Овес.

Как сообщает корреспондентка ТСН, на месте обстрела было много крови, детские игрушки и вещи. Возле этого заведения всегда немало детей, говорят местные.

Детское кафе вражеский снаряд превратил в пепелище.

"Вероника, которая работала в этом кафе - у нее незначительные осколочные ранения. Одна девочка 12 лет, Ева, ее уже приняли и мама была с ней, ей сильно разорвало ручечку", - говорит Людмила Волик.

Как отметил полицейский офицер Кушугумской громады Сергей Волик, его ребенок также часто гуляет по этой улице, но, к счастью, ее там не было в момент атаки.