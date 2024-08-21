Окупанти завдали удар за пів години до початку тренування, на яке мали зібратися десятки дітей. Четверо підлітків та 18-річна дівчина зазнали поранень.

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Окупанти обстріляли дітей на Запоріжжі

Це Гречаник Діма, батьки якого раділи, що він отримав виклик до ліцею, де він мав навчатися,

— згадує загиблого хлопчика староста Малокатеринівки Людмила Волик.

Поруч із кафе розташовані дитячий майданчик та футбольне поле. Удар стався лише за півгодини до початку тренування, на яке мали зібратися десятки дітей, повідомляє староста.

Важливо. Двоє з дітей, які зазнали поранень біля кафе, досі у лікарні. Їхній стан тяжкий.

У Кушугумській громаді оголошен день жалоби.

У зруйнованому кафе всюди була дитяча кров

Насамперед хочу сказати, що у Малокатеринівці трагічним був не лише день напередодні. Ніч тут теж була неспокійною. Близько опівночі ворог знову атакував село з артилерії. Від прильотів загорілися кілька приватних будинків. Але, на щастя, минулося без жертв,

— каже кореспондентка Кіра Овес.

Як повідомляє кореспондентка ТСН, на місці обстрілу було багато крові, дитячі іграшки та речі. Біля цього закладу завжди чимало дітей, кажуть місцеві.

Дитяче кафе ворожий снаряд перетворив на згарище.

"Вероніка, яка працювала у цьому кафе — у неї незначні осколкові поранення. Одна дівчинка 12 років, Єва, її вже прийняли і мама була з нею, їй сильно розірвало ручечку", — каже Людмила Волик.

Як зазначив поліцейський офіцер Кушугумської громади Сергій Волик, його дитина також часто гуляє по цій вулиці, але, на щастя, її там не було у момент атаки.