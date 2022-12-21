Сверхнадежная защита: как немецкие броневики Dingo поддерживают ВСУ на фронте

Немецкие броневики Dingo уже принимали участие в войнах в разных горячих точках нашей планеты, помогая прежде всего в контртеррористических миссиях. Сегодня они работают уже и на украинских фронтах.

ВСУ получили броневики в рамках стратегического партнерства Украины с США и союзниками. И они очень полезны для наших военных, ведь, кроме того, что это – авто тактической поддержки для патрулирования и разведки, благодаря мощной броне Dingo выдерживают даже мины.

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Как создали бронеавтомобиль

Потребность в хорошо бронированных автомобилях у Германии возникла в середине 1990-х годов. Бундесвер искал возможность приобретения бронетранспортеров, которые могли бы выдерживать взрывы мин и самодельных взрывных устройств. При этом важно было избежать уменьшения маневренности из-за увеличения массы.

Поскольку оптимальных вариантов на рынке не нашли, немцы решили создать свой прототип. Так началось серийное производство бронетранспортеров Dingo ATF. Инженерам удалось достичь хороших показателей брони, и одновременно сохранить скорость, маневренность и возможность транспортировки броневика грузовыми самолетами и даже вертолетами.

Защита Dingo продумана до мелочей

Максимальное внимание в этом автомобиле приковано к защите из-за того, что броневик проектировался непосредственно для участия в антитеррористических миссиях. А на таких заданиях заминированная территория и постоянные засады – обыденность. В ходе таких миссий Dingo неоднократно атаковали: смертники, мины, засады с РПГ.

Во всех этих случаях машины, конечно, получали повреждения, но не выходили из строя. А что самое важное – экипаж и десант оставались в живых. В этом броневике все сделано для безопасности тех, кто внутри. Ведь авто можно заменить, а с экипажем ситуация другая.

Как выглядит бронеавтомобиль Dingo / Фото из википедии

Броня этого зверя с легкостью выдерживает пули стрелкового оружия, артиллерийские и гранатные осколки. А V-образная форма дна броневика рассеивает взрыв и отводит его от корпуса. Таким образом, Dingo может пережить наезд на мину или устоять после детонации самодельного взрывного устройства.

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Корпус броневика собран из стальных панцирных плит, покрытых дополнительными защитными материалами. При взрыве, пожаре или наезде на мину ни один элемент корпуса не попадет в салон. Кроме того, сам корпус покрыт специальным слоем, который уменьшает шансы на обнаружение с помощью тепловизора или ракеты с тепловой наводкой.

Уязвимые участки, как, например, смотровые окна, расположены под углом. Это минимизирует шансы на полный контакт и позволяет выдержать попадания крупнокалиберных патронов.

Более того, инженеры уделили особое внимание двигателю и колесам Dingo. Двигатель защищен так, что даже при обстреле броневик будет продолжать движение. Машина не остановится даже если в результате детонации повредятся шины – она сможет проехать еще 40 километров на скорости 50 километров в час.

На что способны броневики Dingo

На крыше броневика стоит станция вооружения KMW 1530. В нее входит пулемет калибра 7,62 миллиметра, а также предусмотрены места установки тяжелого пулемета на 12,7 миллиметра типа Браунинг.

Броневики Dingo уже на вооружении Десантно-штурмовых войск / Фото Командования ДШВ

Основной плюс в том, что управлять этим вооружением можно дистанционно. Более мощные и более новые пулеметы устанавливаются в паре с прицелом, который имеет 10-кратный зум, систему стабилизации и может самостоятельно проводить баллистические расчеты. Кроме того, компьютер самостоятельно распознает оружие врага и извещает об угрозе.

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Тактико-технические характеристики Dingo:

масса – 12,5 тонны,

длина – 6,8 метра,

ширина – 2,3 метра,

высота – 2,6 метра,

вместимость – до 8 человек,

максимальная скорость – 100 километров в час.

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Броневики Dingo – это мощный инструмент для выполнения задач тактической поддержки на поле боя. А учитывая вооружение и технологические возможности этой машины, это незаменимый транспорт на фронте. Такая техника гарантированно внесет свой весомый вклад в победу Украины над российскими оккупантами.