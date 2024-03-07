Едет в очень важную для нас страну, – дипломат о Залужном на должности посла в Британии
Бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного назначили послом Украины в Великобритании. Это – важное для нас государство.
Об этом 24 Каналу рассказал дипломат, политолог-международник Руслан Осипенко, отметив, что это – удачное решение, которое приняли в Офисе президента и Министерстве иностранных дел.
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Будет работать в важной для нас стране
Как отметил Осипенко, Залужный пойдет на высокую должность к одному из ближайших для Украины союзников. Этот факт свидетельствует, что он остается в команде президента.
Господин Залужный едет на высокую должность в ту страну, которая чрезвычайно важна для Украины. Это означает, что формально он остается в команде президента и будет обеспечивать связь между британским правительством и командой президента в Украине,
– сказал Осипенко.
Несмотря на это, в среде дипломатов есть мнение – если кого-то отправляют дипломатом далеко за пределы Украины, то это уже своеобразная политическая пенсия. Однако Великобритания – один из важнейших для нас партнеров.
Я считаю, что решение удачное. Если это подходит Залужному, то нормально,
– подытожил Осипенко.
Залужный – новый посол в Великобритании
- Вечером 7 марта стало известно, что Владимир Зеленский согласовал на должность посла в Великобритании Валерия Залужного. Об этом сначала сообщили в Министерстве иностранных дел.
- В своем обращении Зеленский подтвердил эту информацию. Он подчеркнул, что господин Залужный сам изъявил желание выбрать для себя дипломатическое направление. Должность посла Украины в Британии не была занята еще с июля 2023 года.
- В конце января, как раз перед увольнением Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ, западные СМИ писали, что Зеленский якобы предлагал Залужному должность секретаря СНБО. Но тот отказался.