Едет в очень важную для нас страну, – дипломат о Залужном на должности посла в Британии

Бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного назначили послом Украины в Великобритании. Это – важное для нас государство.

Об этом 24 Каналу рассказал дипломат, политолог-международник Руслан Осипенко, отметив, что это – удачное решение, которое приняли в Офисе президента и Министерстве иностранных дел.

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Будет работать в важной для нас стране

Как отметил Осипенко, Залужный пойдет на высокую должность к одному из ближайших для Украины союзников. Этот факт свидетельствует, что он остается в команде президента.

Господин Залужный едет на высокую должность в ту страну, которая чрезвычайно важна для Украины. Это означает, что формально он остается в команде президента и будет обеспечивать связь между британским правительством и командой президента в Украине,

– сказал Осипенко.

Несмотря на это, в среде дипломатов есть мнение – если кого-то отправляют дипломатом далеко за пределы Украины, то это уже своеобразная политическая пенсия. Однако Великобритания – один из важнейших для нас партнеров.

Я считаю, что решение удачное. Если это подходит Залужному, то нормально,

– подытожил Осипенко.

Залужный – новый посол в Великобритании