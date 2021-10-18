Дипломатический агент неприкосновенен, – адвокат Поклонской заявил, что ее не экстрадируют

Адвокат экс-прокурора из оккупированного Крыма Натальи Поклонской Максим Могильницкий обвинил Министерство иностранных дел Украины в особой любви к пророссийской политику. Он убежден, что экстрадировать ее не удастся, учитывая его новый статус.

Юрист отметил, что с учетом ее назначения послом России в Кабо-Верде, новая страна должна относиться к ней с уважением. Мол, островное государство в Атлантическом океане должно принять меры, чтобы не было "посягательств на его личность, свободу или достоинство".

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Дипломатический иммунитет

"Я знаю о существовании Венской конвенции, статья 29 которой говорит, что лицо дипломатического агента неприкосновенно. Она не может быть арестована или задержана в любой форме", – отметил Могильницкий.

Защитник скандальной экс-прокурора заявил, что дипломатический иммунитет – сильная вещь. А за неподобающее отношение к послу можно "получить зеркальные меры".

Уверен, что глава МИД в Кабо-Верде ценит репутацию своей страны и не станет делать глупостей,

– подчеркнул Могильницкий.

Преступления Поклонской в отношении Украины: что известно

Наталью Поклонскую назначили прокурором в Крыму в марте 2014 года после его оккупации Россией.

Впоследствии, в 2016 году она прошла в Госдуму России от путинской партии.

В Украине Поклонской инкриминировали государственную измену и причастность к незаконному запрету Меджлиса крымскотатарского народа.

13 октября 2021 года глава Кремля Владимир Путин назначил Поклонскую, послом России в Кабо-Верде.

Украинский МИД заявил, что даже в Африке ей спрятаться не получится.

Кабо-Верде – это небольшое государство у западного побережья Африки, в которое входит 18 островов в Атлантическом океане.