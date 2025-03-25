Украинцы будут драться голыми руками, если потребуется, – директор ЦРУ

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф выразил уверенность в несокрушимости украинцев. По его словам, если условия будущего мирного соглашения их не устроят, то они "будут драться голыми руками".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Джона Рэтклиффа во время слушаний в Сенате США относительно глобальных угроз национальным интересам Америки.

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Как директор ЦРУ прокомментировал способность ВСУ держать удар россиян

Сенатор-республиканец Джерри Моран спросил у Рэтклиффа о способности ВСУ держать удар российских агрессоров. На что директор ЦРУ заявил, уверен в несокрушимости украинцев.

Что касается украинского сопротивления, то украинский народ и армия недооцениваются уже несколько лет. Я убежден, на основе своих размышлений и разведданных, что они будут драться голыми руками, если потребуется и если их не устроят условия мирового соглашения,

– отметил Рэтклифф.

Кроме того, он отметил, что мирные переговоры, которые продолжаются, отражают, что президент США Дональд Трамп стремится прекратить войну в Украине навсегда. По словам Рэтклифф, ЦРУ уже приняли меры, "чтобы поддержать эту цель президента по прочному миру".