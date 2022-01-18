Директор ЦРУ тайно посетил Украину и встречался с Зеленским, – CNN

Директор Центрального разведывательного управления США Билл Бернс посещал Украину. Это произошло якобы на прошлой неделе.

В Украине он встретился с президентом Владимиром Зеленским и "коллегами по разведке". По меньшей мере, так утверждают американские журналисты.

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Директор ЦРУ Билл Бернс якобы посещал Украину

Глава Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки, как утверждают американские СМИ со ссылкой на осведомленные источники, неделю назад посетил с рабочим визитом Украину. Поводом явилась текущая угроза вторжения России.

Журналисты говорят, что Бернс (возглавляет ЦРУ с марта 2021 года):

Провел встречу с украинскими разведчиками, а также и с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Говорили о ситуации с Россией, рисках текущих и "усилиях по деэскалации".

В издании отметили, что в ЦРУ придерживается давней политики не комментировать и не объявлять поездки своего директора публично. Поэтому, вероятно, до сих пор мы об этом визите и не знали.

Официально же известно следующее:

Делегация Конгресса США 17 января посетила Киев. Участники миссии пообещали, что Вашингтон поможет Украине оружием, если Россия решится на новое полномасштабное вторжение.

Россия же уверяет, что не готовит провокаций для нападения на Украину. В частности, в этом попытался уверить министр иностранных дел Кремля Сергей Лавров.

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