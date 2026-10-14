Директор ФБР Кеш Патель прибыл в Москву, – СМИ

Директор Федерального бюро расследований США Кеш Патель 14 октября прибыл в Россию. По информации СМИ, чиновник планирует провести переговоры с представителями ФСБ и посетить Москву и Санкт-Петербург.

Об этом сообщило издание MS NOW со ссылкой на собственные источники.

Что известно о визите?

Поездка американского чиновника состоялась в условиях полной секретности. За считанные часы до прибытия пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о визите, отметив, что визиты руководителей иностранных спецслужб традиционно не анонсируются.

Еще в июле издание Politico писало о подготовке возможного визита главы бюро в РФ в середине октября. По информации журналистов, план предусматривал посещение Москвы и Санкт-Петербурга, хотя график и точный маршрут оставались открытыми для изменений.

Ранее, 5 августа, агентство Reuters сообщало, что глава ФБР наладил новые каналы сотрудничества с правоохранительными органами России и Китая для борьбы с транснациональной преступностью. В материале отмечалось, что такие контакты вызвали беспокойство в американской разведке из-за отхода от прежней политики Вашингтона.

Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф 25 августа 2026 года тайно посетил Москву. Он прибыл через Ригу на военно-транспортном самолете США. Глава разведывательного управления провел переговоры с представителями российских спецслужб, в ходе которых обсуждали войну против Украины, риски эскалации с НАТО и возможную трехстороннюю встречу Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского.

По данным СМИ, тогда Рэтклифф также предупредил российскую сторону о риске стратегического поражения в войне и экономического упадка. В этот период США, по сообщениям медиа, просили Украину временно воздержаться от ударов по Москве, Санкт-Петербургу и северным регионам России. В США назвали визит Рэтклиффа "полурутинным".