Один из директоров "Укроборонпрома" попал под обстрел: он самостоятельно забирал запчасти

Директор предприятия Укроборонпрома попал под обстрел, когда самостоятельно забирал запчасти

К таким действиям работники и руководство прибегают из-за напряженного темпа работы. Об этом на поддержке рассказали 27 февраля.

Важно В Киеве российская ДРГ убила школьницу и ее родителей

Один из директоров Укроборонпрома попал под обстрел

Ночью (говорится о ночи на 27 февраля – 24 канал) один из директоров предприятий личной машиной забирал запчасти и попал под обстрел,

– говорится в сообщении.

Предварительно известно, что он находится в больнице.

Более того, в госконцерне "Укроборонпром" рассказали, что:

оранизировали круглосуточный текущий приём от всех силовиков техники для ремонта;

рабочие, инженеры, конструкторы живут практически либо в бомбоубежище, либо в цехах;

военные постоянно приезжают и уносят созданное за эти дни вооружение;

при необходимости работники заводов самостоятельно, на своих машинах отвозят оружие, не дожидаясь прибытия военных.



ВСУ рассказали, как может действовать движение сопротивления / Инфографика 24 канала

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.