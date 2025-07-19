Фортификации на Сумщине: директора компании подозревают в хищении более миллиона гривен

На Сумщине правоохранители сообщили о подозрении директору строительной компании из Ривненской области. По версии следствия, он незаконно завладел более миллионом гривен выделенных на возведение фортификационных сооружений в Сумской области.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на специализированную прокуратуру в сфере обороны Центрального региона и полицию Сумской области.

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Как директор компании "заработал" более миллиона на фортификациях?

Следствие установило, что в течение 2024 года директор компании из Ровенской области заключил ряд договоров с департаментом капитального строительства Сумской ОГА о работах по строительству фортификаций в приграничных районах Сумщины.

Финансирование осуществлялось за счет резервного фонда государственного бюджета, в частности в рамках программ, которые координирует Министерство обороны Украины.

Директор компании заключил субподрядные соглашения с подконтрольным предприятием по завышенной стоимости. Затем он внес ложные данные в документы по объемам и стоимости выполненных работ, подделав исполнительную документацию. Таким образом ему удалось незаконно получить более 1,1 миллиона гривен из резервного фонда госбюджета.

Фигуранта подозревают в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах из-за злоупотребления служебным положением в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Напомним, что экс-заместителя мэра Харькова также подозревают в краже 5,4 миллиона гривен, выделенных на фортификации. Он вместе с сообщниками осуществляли закупку имущества для обустройства оборонительных сооружений по ценам, завышенным более чем на 30% от рыночных.