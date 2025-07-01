Во Львове попрощались с поэтом Игорем Калинцом

Во Львове 1 июля простились с поэтом, диссидентом и политзаключенным советских лагерей Игорем Калинцом. Он скончался 28 июня на 86-м году жизни.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового. Мэр Львова поделился кадрами церемонии прощания на своей фейсбук-странице.

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Прощание с поэтом Игорем Калинцом

Во Львове 1 июля попрощались с Игорем Калинцом. Похоронят диссидента на Лычаковском кладбище.

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Как передают корреспонденты Суспильного, прощание состоялось в соборе Святого Юра. Поминальное вече и захоронение пройдут на Поле почетных захоронений №67 Лычаковского кладбища.

Прощание с Игорем Калинцом во Львове / Фото Укринформа

В день прощания с поэтом в городе приспустили государственные флаги.

Что известно про Игоря Калинца

Игорь Калинец был автором 17 поэтических сборников, многочисленных прозаических и публицистических произведений. А также он лауреат Шевченковской премии, диссидент и многолетний узник советских лагерей.