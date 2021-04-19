На Луганщине в районе поселка Золотое-4 ситуация остается довольно напряженной. На этом участке боевики почти ежедневно обстреливают украинские позиции.

По словам военнослужащих Вооруженных сил Украины вблизи Золотого-4 оккупанты забрасывают на украинские позиции противопехотные мины. Также боевики минируют подходы к наблюдательным постам.

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Опасность подстерегает повсюду

Услышать опасность на звук почти не возможно. Из-за этого украинские военнослужащие вынуждены постоянно внимательно смотреть под ноги.

После того как несколько месяцев назад от взрыва противопехотной мины возле собственного жилья погиб житель Золотого-4, армейцы поняли, что опасность может быть и там, где не ждешь.

Мина прилетает и устанавливается очень быстро. Здесь такой механизм, как звуки петарды. Они очень тихие, поэтому заметить их трудно,

– рассказал военнослужащий ВСУ Иван.

Боевики не прекращают обстрелы

Не дают покоя украинским защитникам не только мины, но и обстрелы. На этом участке фронта они происходят почти ежедневно.

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Пока оккупанты активно используют относительно позиций Операции Объединенных сил боеприпасы, вражеские снайперы ждут случая сделать меткий выстрел.

По словам военнослужащего Максима, недавно вражеская пуля пролетела прямо у него над головой.

"Я стоял на посту, вылез посмотреть и сработал снайпер. Хорошо, что я успел отскочить", – заявил он.

Обратите внимание! С 27 июля 2020 года на Донбассе действует перемирие, но боевики постоянно его срывают. С начала 2021 года уже погибли 36 украинских защитников.

Учитывая постоянную опасность, бойцы убеждают, что самое важное – не терять бдительность и сохранять спокойствие. Также важно постоянно быть на связи и наблюдать за врагом с помощью подручных средств

Друзья стали врагами

Один из украинских военнослужащих Игорь, родом из оккупированного Донецка, в 2014 году покинул родной город и вынужденно стал переселенцем. Впоследствии парень ушел на фронт.

По его словам, он до сих пор не может понять поведение бывших друзей, которые теперь воюют на стороне оккупантов.

Они подписали контракт, взяли оружие и ушли на фронт, имея здравый смысл. Однако они не знают, ради чего там стоят,

– поделился военный.

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Чтобы защитить себя от оккупантов, армейцы углубляют траншеи и окопы и обустраивают линию обороны. Они убеждены, что в условиях так называемого перемирия, которое на самом деле не действует, только так можно защитить себя от вражеских пуль.

В районе Золотого-4 напряженная ситуация: смотрите видео

Расположение российских группировок вблизи границы / Инфографика 24 канала