Дети неделями сидели в подвалах: как украинское село возле Беларуси пережило месяц в оккупации

Село Новое в Черниговской области с первого дня полномасштабного вторжения находилось под российской оккупацией. Жители рассказали, что из-за ежедневных взрывов дети вынуждены были неделями прятаться в укрытиях. А во время взрывов плакали и ложились на землю.

О том, как российские оккупанты ходили по домам, просили еду и отбирали телефоны на улице, а дети и взрослые прятались от вражеских обстрелов – эксклюзивно сайту 24 канала рассказали местные жители.

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"Нам бы хлеба, потому что мы несколько дней голодные"

Российские войска в деревне заставили всех гражданских людей носить белые повязки. А также вывешивать их на своих заборах. Люди вспоминают, как оккупанты разыскивали тех, кто воевал с 2014 года на Донбассе. А также как заходили в дома и, угрожая, просили еды. Дети, месяц пробывшие под оккупацией, боятся звуков, войны и российских солдат.

Жительница Нового Нина вспомнила, как оккупанты просили хлеба. Женщина убирала в своем дворе, когда к ней вошли с автоматами.

Они сказали: "Вы нас не бойтесь, мы с миром". Я вышла, потому что мне оставалось делать? Они говорят: "Нам бы хлеба, потому что мы несколько дней голодные". Рядом жила моя сестра. Она увидела в окно и чуть ли не босая выбежала. Я тогда еще подумала: "Какого милого ты бежишь, а если меня убьют?" А она же моя сестра,

– рассказала Нина.

Российские солдаты рассказали, что их очень много, и они несколько дней ничего не ели. Сами они – кадровые военные и прибыли из Алтайского края.

Мы им сказали, что 24 февраля нам должны привезти пенсию, а не привезли. И продуктов тоже не везут. Нас спасло то, что это были городские, и они не знали, что в селе в погребах есть картофель, консервация. Они поняли, что у нас есть нет ничего,

– добавила она.

Российские окопы / Фото Алины Туришин, 24 канал

По словам женщины, российские солдаты убеждали, что "пришли защищать". Однако жители села отвечали, что в Украине все хорошо и защищать ни от кого не нужно.

Они спрашивают: "А чего вы не уехали?". А нам некуда уезжать, мы дома. Куда мы поедем? Ну, они и ушли. А мы остались испуганные. Через несколько дней мы заметили, как они вошли в соседнюю хату,

– сказала она.

Женщина рассказала и о другом случае, когда стояла с телефоном на улице. Россияне подошли с автоматами и сказали не фотографировать. Один солдат попросил позвонить домой в Россию – начал набирать, однако связь не работала.

Воздействие войны на детей

Аня и Софийка, которым по семь лет, говорят, что боятся войны. Они даже создали игрушечный бункер, чтобы "прятаться, потому что там есть подвал". Их бабушка Наталья добавила, что дети неделями сидели в погребах, потому что со всех сторон обстреливали.



Дети неделями сидели в подвалах / Фото Алины Туришин, 24 канал

Как мы здесь жили и страдали, так не приведи Господь. Нас обстреливали со всех сторон. Мы были под оккупацией. Один из снарядов упал в огород. Мы думали, если накроет погреб, то мы не вылезем,

– заметила женщина.



Аня и Софийка месяц были под оккупацией / Фото Алины Туришин, 24 канал

У Николая два сына. Старшему – 12 лет, поэтому он понимал, что началась война. Отец рассказал, что мальчик дрожал от того, что чувствовал. А когда летали самолеты, он кричал, плакал и сразу падал на пол.



Николай вместе с сыновьями месяц были под оккупацией / Фото Алины Туришин, 24 канал

Я его успокаивал. Говорил, что "все, самолет уже пролетел, не бойся". Он летел на высоте 50 метров от дерева. Однажды "прилетело" в 500 метрах от нас. Тогда затрясло дом и попал снаряд. Я вскочил в дом и сразу присел. Свист был невероятный. Я такого никогда не слышал,

– рассказал мужчина.

Сам мальчик прижимается к отцу и стесняется говорить. Однако рассказал, что видел технику и российских солдат с автоматами, а теперь боится войны и звуков.

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Старший сын Николая / Фото Алины Туришин

Младший сын Николая ничего не понимал, потому что ему всего четыре года. Но и он что-то чувствовал, рассказал отец. В комнате ребенок создал из игрушек целую армию, чтобы туда никто не вошел. Даже на ночь из деревянных кубиков мальчик выставляет армию, а из Лего делает танки. По словам мужчины, он таким образом "защищает себя и думает, что это его спасет".

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