Диверсанты взорвали два самолета и вертолет в Подмосковье, – ГУР

Неизвестные диверсанты взорвали два самолета и один вертолет на аэродроме Чкаловский недалеко от Москвы. Событие вызвало большую истерику в высших военных коридорах страны-агрессорки.

На аэродроме Чкаловский, где произошел взрыв, базируются правительственные самолеты, так называемые "самолеты судного дня" и разведчики. Он очень тщательно охраняется, так что "хлопок" на этом важном объекте изрядно напугал российское военное руководство.

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Что известно о взрывах на аэродроме Чкаловский

В ГУР сообщили, что неизвестные заложили на аэродроме Чкаловский взрывчатку и взорвали самолеты АН-148 и ИЛ-20, которые относятся к 354 авиаполкам специального назначения. Также был взорван вертолет МИ-28Н, который до этого активно привлекался к сбитию ударных дронов над Московской областью.

Повреждения самолетов не позволят рассчитывать на их скорейшее восстановление. У вертолета взрывом повреждена хвостовая часть. Еще один АН-148, находившийся рядом с другими на стоянке, получил незначительные повреждения,

– сообщили в разведке.

В настоящее время карательные органы России проводят мероприятия по поиску диверсантов. Очевидно, чтобы избежать паники, информация о событии в местных СМИ очень ограничена.



Пораженные самолеты на аэродроме Чкаловский / ГУР

Где расположен аэродром Чкаловский: смотрите на карте

Что известно об аэродроме Чкаловский

Это военный аэродром в Московской области, который расположен в 31 километрах северо-восточнее Москвы. Там базируется ФБУ Государственная авиакомпания "223 летный отряд" – авиапредприятие для коммерческих перевозок на военных самолетах (Ил-62М, Ил-76МД, Ту-134А-3, Ту-154Б-2, Ту-154М).

С 1998 года это аэродром совместного базирования, поэтому помимо воздушных судов минобороны Россия принимает воздушные суда МВД России, Роскосмоса, а также по согласованию некоторые гражданские воздушные суда.



Авиационная техника на аэродроме / ГУР

Кроме этого, на аэродроме дислоцируется 6991-я авиабаза в следующем составе: