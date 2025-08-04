Россия хочет улучшить защиту своих авиабаз от украинских ударов. В то же время количество российских гибридных и диверсионных атак в Европе уменьшилось, что может свидетельствовать о процессе совершенствования и усиления.

Таким образом Москва может совершенствовать свою тактику и агентурные сети. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

Смотрите также ВСУ продвинулись на Запорожье, а россияне – на 3 других направлениях: карты и обзор фронта от ISW

Что сейчас осуществляет Россия?

В России заявили о создании нового поколения радаров дальнего обнаружения "Воронеж", в которых не будет слепых зон, она будет гарантировать полное покрытие местности и отслеживать баллистические ракеты, несмотря на траекторию.

Заместитель главнокомандующего ВКС России Александр Максимцев говорит, что все авиабазы будут обеспечены укрытиями для самолетов, их уже возводят на основных авиабазах в течение последних двух лет, а в будущем будут везде.

Согласно спутниковым кадрам за июнь, россияне начали строительство укрытий для самолетов на 14 военных объектах, в частности вблизи российско-украинской границы и на временно оккупированных территориях.

В частности, укрытия заложены на авиабазах "Миллерово" в Ростовской области, "Халино" в Курской области, "Гвардейское" в оккупированном Крыму. Вероятно, строительство активизировалось после спецоперации "Паутина".

В то же время, как приводит ISW, The Economist и Bloomberg со ссылкой на будущий доклад IISS сообщили, что гибридные и диверсионные заговоры России чаще случаются в странах Восточной Европы, чем Западной.

В целом количество диверсионных и гибридных инцидентов, связанных с Россией, резко возросло в Европе в 2024 году, ориентировочно до 30. Впрочем, с января по май 2025-го вероятных российских атак зафиксировано только 11.

По оценкам IISS, снижение активности может быть связано с усилением присутствия НАТО в Черном море, попытками России показать себя надежным переговорщиком для США или страхом эскалации конфликта с Альянсом.

По данным Bloomberg, чиновники в США и Европе считают, что на ситуацию повлияли: стремление Путина избежать конфликта с Трампом в начале его второго срока, переориентация ресурсов ГРУ на войну против Украины.

Кроме вышеупомянутого, причиной могут быть громкие судебные процессы над диверсантами в Европе и попытки Москвы укрепить контроль над местными агентами. Впрочем, снижение активности, вероятно, является только временным.