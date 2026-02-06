Укр Рус
6 февраля, 02:44
3

Антипутинское подполье активизировалось: в России зафиксировали 23 инцидента за январь

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • В январе 2026 года в России зафиксировали 23 инцидента саботажа и диверсий, связанных с антипутинским подпольем.
  • Среди целей были объекты Министерства обороны, Федеральной службы исполнения наказаний, штабы "Z-волонтеров" и критическая инфраструктура.

В январе 2026 года в России активизировались действия антипутинского подполья и партизанского движения. За один месяц на территории страны-агрессора насчитали 23 акции саботажа и диверсий.

Об этом сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm.

Что известно об активизации антипутинского подполья в России?

Аналитики InformNapalm отметили, что канал "Домашка от Тайлера", который постоянно публикует информацию об акциях партизанского саботажа и диверсий на территории России, обратил внимание на интересные статистические данные, опираясь на открытую базу InformNapalm – Russia on Fire.

В течение января 2026 года на территории России зафиксировано не менее 23 инцидентов, связанные с действиями антипутинского подполья и партизанских движений, 
– отмечает ресурс.

В частности, сообщалось о поражении:

  • автотранспорта Министерства обороны России;

  • объектов Федеральной службы исполнения наказаний России;

  • штабов так называемых "Z-волонтеров";

  • релейных шкафов и других элементов критической инфраструктуры.

Кроме непосредственных партизанских акций, внимание привлекает серия "случайных" инцидентов на железной дороге. За январь на территории страны-агрессора было по меньшей мере три случая схода с рельсов вагонов различного назначения.

"Также в январе зафиксировано не менее 19 инцидентов, связанных с авариями и повреждениями на объектах энергетической инфраструктуры России", – пишет InformNapalm.

Акции саботажа и диверсии, которые зафиксировали на территории России за январь 2026 года / Фото из телеграм-канала InformNapalm

 

Аналитики отмечают, что все указанные события систематизированы на основе открытых источников и сведены в интерактивной базе InformNapalm, которая позволяет отслеживать динамику внутренней дестабилизации на территории страны-агрессора России.

Какие результаты партизанской работы в России были раньше?

  • Сопротивление "Свобода России" 31 января осуществило операции против Федеральной службы исполнения наказаний. Так, партизаны смогли обесточить здание службы в Новокузнецке, расположенное в Сибири, а также полностью уничтожить служебный автомобиль надзирателей "репрессивной путинской машины" в Калужской области.

  • Движение сопротивления "Атеш" 31 декабря 2025 года успешно осуществило диверсию, уничтожив российскую военную вышку связи в Новосибирске. Этот объект использовался для управления подразделениями, сбора разведданных и прослушивания коммуникаций.

  • А в ноябре 2025 года агенты "Атеш" сожгли электропоезд в Ростове, что нарушило график поставок на фронт. Именно по этому маршруту оккупанты должны были перевозить военные грузы.