Угрожает НАТО: какие опасные диверсии устраивает Россия в Балтийском море

Из-за повреждения подводного энергетического кабеля Estlink 2 в Балтийском море, НАТО планирует усилить там свое присутствие. Есть предположение, что к этому инциденту может быть причастна Россия.

Капитан 1 ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко рассказал 24 Каналу, что опасения относительно российских диверсий существуют уже много лет. Были исследования, которые систематизировали активность России в охоте за кабелями и другими объектами критической инфраструктуры стран НАТО.

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Угрозы от России

Андрей Рыженко отметил, что у россиян есть все необходимые средства, в том числе и подводные лодки, которые могут погружаться на очень большие глубины для осуществления диверсий.

Важно! Эстония начала патрулирование подводного энергетического кабеля Estlink 1. Операция проводится в сотрудничестве с финским флотом и пограничной службой для защиты критической инфраструктуры после повреждения другого кабеля Estlink 2. Министр обороны Эстонии отметил готовность страны защищать свои энергетические связи и отвечать на любые угрозы.

Кабель Estlink 2, по словам капитана, очень важен, ведь он соединял Финляндию и Эстонию, передавая 650 мегаватт электроэнергии.

Россияне, вероятно, использовали достаточно примитивную тактику, повредив якорем от своего теневого танкера подводный кабель. Это очень опасная практика,

– сказал Рыженко.

Он напомнил, что это уже не первый случай, когда в Балтийском море были повреждены кабели. Говорится о разорванном литовском интернет-кабеле, который передавал информацию. Причастность России стала также одной из версий инцидента.

По словам Андрея Рыженко, власти стран НАТО имеют законную возможность препятствовать российским судам пересекать границы Балтийского моря, если они будут заниматься подозрительной деятельностью.

Не надо допускать потенциальную угрозу в этом районе, ведь Россия имеет возможности осуществлять диверсионные операции,

– подчеркнул он.