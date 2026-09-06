Об этом сообщает издание Bild.

Что планируют сделать в Германии?

Министерство внутренних дел Германии готовит масштабную систему защиты от российских гибридных угроз. Глава ведомства Александр Добриндт объявил о развертывании новых спецподразделений в Берлине, Франкфурте и Мюнхене. Это решение было принято после серии инцидентов на энергообъектах и диверсии с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

По словам министра внутренних дел ФРГ, новые подразделения будут дислоцированы в стратегически важных городах страны. Особое внимание будет уделено воздушному пространству: небо над главными транспортными узлами и правительственным кварталом в Берлине будет надежно защищено от вражеских беспилотников.

Важным нововведением станет то, что оборонным и энергетическим предприятиям Германии официально разрешат обезвреживать БПЛА наравне с правоохранительными органами. Параллельно в стране планируют развернуть национальный "киберкупол" для отражения хакерских атак на цифровые сети.

Гибридные атаки России с использованием дронов со взрывчаткой на аэропорты, агенты в наших городах, кибератаки на наши сети и диверсии против нашей инфраструктуры – это повседневная реальность. Эти атаки будут усиливаться, но мы можем дать отпор и защитить себя,

– подчеркнул Александр Добриндт.

К слову, в немецком Дормагене полиция расследует возможную попытку диверсии на электроподстанции. Прохожий обнаружил там подозрительный предмет, который, по предварительной версии, мог быть использован для умышленного вызова короткого замыкания. После инцидента следователи получили письмо с признанием, однако подробности его содержания не разглашаются. Это уже третий подобный случай на подстанциях Германии.

Заявления главы немецкого МВД звучат на фоне роста агрессивной активности Кремля в Евросоюзе. Напомним, Германия готовит комплекс мер в ответ на действия России, ключевым элементом которого станет усиление военной поддержки Украины. Уже в сентябре Берлин планирует передать тысячи ударных дронов и ракеты для ПВО Iris-T, а также углубить сотрудничество украинской и немецкой разведок. Кроме того, Германия будет выступать за ужесточение санкций против России, в частности в отношении ее теневого флота.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Немецкий чиновник проинформировал украинского президента о мерах, которые Германия приняла в ответ на эскалацию в аэропорту Лейпцига. Также стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве в сфере безопасности, а команды Украины и Германии завершают подготовку соглашения Drone Deal.