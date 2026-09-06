Про це повідомляє видання Bild.

Що планують зробити у Німеччині?

Міністерство внутрішніх справ Німеччини готує масштабну систему захисту від російських гібридних загроз. Очільник відомства Александер Добріндт оголосив про розгортання нових спецпідрозділів у Берліні, Франкфурті та Мюнхені. Це рішення ухвалили після серії інцидентів на енергооб'єктах та диверсії з безпілотниками в аеропорту Лейпцига.

За словами міністра внутрішніх справ ФРН, нові підрозділи дислокуватимуться у стратегічно важливих містах країни. Окрему увагу приділять повітряному простору: небо над головними транспортними хабами та урядовим кварталом у Берліні буде надійно захищене від ворожих безпілотників.

Важливим нововведенням стане те, що оборонним та енергетичним підприємствам Німеччини офіційно дозволять знешкоджувати БпЛА нарівні з правоохоронцями. Паралельно в країні планують розгорнути національний "кіберкупол" для відбиття хакерських атак на цифрові мережі.

Гібридні атаки Росії з використанням дронів з вибухівкою на аеропорти, агенти в наших містах, кібератаки на наші мережі та диверсії проти нашої інфраструктури – це повсякденна реальність. Ці атаки посилюватимуться, але ми можемо дати відсіч і захистити себе,

– наголосив Александер Добріндт.

До слова, у німецькому Дормагені поліція розслідує можливу спробу диверсії на електропідстанції. Перехожий виявив там підозрілий предмет, який, за попередньою версією, могли використати для навмисного спричинення короткого замикання. Після інциденту слідчі отримали лист із зізнанням, однак подробиці його змісту не розголошують. Це вже третій подібний випадок на підстанціях Німеччини.

Заяви глави німецького МВС лунають на тлі зростання агресивної активності Кремля в Євросоюзі. Нагадаємо, Німеччина готує комплекс заходів у відповідь на дії Росії, ключовим елементом якого стане посилення військової підтримки України. Уже у вересні Берлін планує передати тисячі ударних дронів і ракети для ППО Iris-T, а також поглибити співпрацю українських і німецьких розвідок. Крім того, Німеччина виступатиме за посилення санкцій проти Росії, зокрема щодо її тіньового флоту.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Німецький посадовець поінформував українського президента про заходи, яких Німеччина вжила у відповідь на ескалацію в аеропорту Лейпцига. Також сторони домовилися про подальшу співпрацю у сфері безпеки, а команди України та Німеччини завершують підготовку угоди Drone Deal.