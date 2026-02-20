Оккупанты снова без связи: "Атеш" устроил диверсию в российском Липецке
Партизанское движение "АТЕШ" сообщило о диверсии в российском Липецке, в результате которой якобы был уничтожен военный объект связи. По заявлению движения, башня обеспечивала координацию подразделений армии России вблизи стратегических объектов.
Немало военных объектов России остались без связи. Об этом сообщает партизанское движение "Атеш" в телеграмме.
Что известно о диверсии?
По утверждению представителей движения, в результате операции была уничтожена башня связи, которая использовалась для передачи данных и координации силовых структур Вооруженных сил России. В сообщении отмечается, что в зоне действия башни находились 924-й центр боевого применения и переобучения личного состава частей беспилотной авиации, военный аэродром "Липецк", а также 260-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ).
По заявлению движения, уничтожение объекта могло привести к перебоям в передаче информации и нарушению устойчивой связи между подразделениями. Представители "АТЕШ" также утверждают, что подобные башни обеспечивают служебные и резервные каналы военной связи. Подтверждения этой информации со стороны российских властей пока нет.
Партизаны "АТЕШ" устроили диверсию в Липецке: смотрите видео
В движении также сообщили, что исполнитель диверсии присоединился к организации после агитационной кампании, которую она проводила в регионе в начале года.
Что известно о других успешных диверсиях на территории России?
Агенты "Атеш" вывели из строя важное оборудование электровоза ВЛ80 в Орле. Эта диверсия усложнила логистику для российских войск на Сумском направлении.
Партизаны совершили диверсию на базе ремонта в Брянской области, засыпав сахар в топливный бак КАМАЗа с комплексом "Омут". Техника должна была отправиться для подавления украинских средств связи, но диверсия сделала ее легкой мишенью для дронов.
Ранее, партизанское движение "АТЕШ" повредило элементы системы связи российских силовых структур в Санкт-Петербурге, что привело к перебоям в работе. Диверсия произошла вблизи объектов военного и оборонно-промышленного назначения, влияя на управление и передачу данных.