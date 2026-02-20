Оккупанты снова без связи: "Атеш" устроил диверсию в российском Липецке

Партизанское движение "АТЕШ" сообщило о диверсии в российском Липецке, в результате которой якобы был уничтожен военный объект связи. По заявлению движения, башня обеспечивала координацию подразделений армии России вблизи стратегических объектов.

Немало военных объектов России остались без связи. Об этом сообщает партизанское движение "Атеш" в телеграмме.

Что известно о диверсии?

По утверждению представителей движения, в результате операции была уничтожена башня связи, которая использовалась для передачи данных и координации силовых структур Вооруженных сил России. В сообщении отмечается, что в зоне действия башни находились 924-й центр боевого применения и переобучения личного состава частей беспилотной авиации, военный аэродром "Липецк", а также 260-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ).

По заявлению движения, уничтожение объекта могло привести к перебоям в передаче информации и нарушению устойчивой связи между подразделениями. Представители "АТЕШ" также утверждают, что подобные башни обеспечивают служебные и резервные каналы военной связи. Подтверждения этой информации со стороны российских властей пока нет.

В движении также сообщили, что исполнитель диверсии присоединился к организации после агитационной кампании, которую она проводила в регионе в начале года.

Что известно о других успешных диверсиях на территории России?