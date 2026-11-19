В сентябре Силы обороны нанесли удар по оборонному заводу "Тольяттикаучук" в Самарской области России. Атака стала возможной благодаря диверсии по уничтожению вышек связи с РЭБ, которая парализовала координацию ПВО противника.

В партизанском движении "Атеш" обнародовали архивные кадры специальной операции, проведенной перед ударом 12 сентября. Вывод из строя оборудования РЭБ позволил украинским силам беспрепятственно обойти вражескую противовоздушную оборону.

Почему "Тольяттикаучук" важен для армии противника

Предприятие "Тольяттикаучук " является одним из ведущих химических заводов России и поставляет сырье для предприятий военно-промышленного комплекса агрессора. Завод специализируется на выпуске синтетического каучука и компонентов для бронетехники, автотранспорта, военной авиации и ракетного вооружения.

Как агенты "Атеш" совершили диверсию: смотрите видео

Поджог в Толльятти: смотрите видео

Предыдущие удары по логистике и системам РЭБ

Напомним, "Атеш" вывел из строя железнодорожную логистику россиян в Белгородской области. Тогда подпольщики уничтожили релейные шкафы возле населенных пунктов Алексеевка и Уразово, заблокировав эшелон с поставками на Купянском направлении, а вскоре в Самаре вывели из строя грузовой тепловоз.

Кроме того, Силы обороны уничтожили станцию подавления сигнала Starlink в Донецкой области. Ликвидация таких станций позволяет военным поддерживать связь на фронте и более эффективно наносить удары беспилотниками.