Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Что известно об успешной атаке?

На территории российского предприятия зафиксировано попадание с последующим возгоранием.

Предприятие "Тольяттикаучук" является одним из важных объектов для российского военно-промышленного комплекса. Оно специализируется на производстве синтетических каучуков, мономеров, фракций и высокооктановых присадок к бензину. Синтетические каучуки с этого завода используются для изготовления твердого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.

В настоящее время степень нанесенного ущерба уточняется, а работа по военным объектам противника продолжается.

В Силах беспилотных систем уточнили, что цель находилась на расстоянии около 880 километров от государственной границы Украины. Успешную атаку провели операторы 1-го отдельного центра СБС совместно с другими подразделениями СОУ.

Предыдущие удары по объектам в России

Напомним, в ночь на 11 сентября Силы обороны Украины нанесли удар крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго" по предприятию "Волгоградпромпроект" в Волгограде. После попадания на территории объекта возник пожар, а масштабы повреждений в настоящее время уточняются.

Предприятие находится под санкциями США из-за деятельности, связанной с российским военно-промышленным комплексом, и производит химические катализаторы, а также разрабатывает технологии производства химических веществ.

Стоит отметить, что благодаря успешным ударам по НПЗ на территории России, Силы обороны Украины остановили работу двух важных российских нефтеперерабатывающих предприятий – "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстове и комплекса "НОВАТЕК-Усть-Луга" в Ленинградской области.

Оба объекта участвовали в обеспечении потребностей российских оккупационных войск. В Генштабе отметили, что на "НОВАТЕК-Усть-Луга" были повреждены трубопроводы, установка переработки газового конденсата и колонны гидрокрекинга, после чего предприятие прекратило работу.