Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Що відомо про успішну атаку?

На території російського підприємства зафіксовано влучання з подальшою пожежею.

Підприємство "Тольяттікаучук" є одним із важливих об'єктів для російського військово-промислового комплексу. Воно спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, мономерів, фракцій та високооктанових добавок до бензину. Синтетичні каучуки з цього заводу використовуються для виготовлення твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.

Наразі ступінь завданих збитків уточнюється, а робота по військових об'єктах ворога триває.

У Силах безпілотних систем уточнили, що ціль знаходилась на відстані близько 880 кілометрів від державного кордону України. Успішну атаку провели оператори 1-го окремого центру СБС разом з іншими складовими СОУ.

Попередні удари по об'єктах у Росії

Нагадаємо, у ніч на 11 вересня Сили оборони України завдали удару крилатими ракетами FP-5 "Фламінго"по підприємству "Волгоградпромпроект" у Волгограді. Після влучання на території об'єкта виникла пожежа, а масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

Підприємство перебуває під санкціями США через діяльність, пов'язану з російським військово-промисловим комплексом, і виробляє хімічні каталізатори та розробляє технології виробництва хімічних речовин.

Варто зазначити, що завдяки успішним ударам по НПЗ на території Росії, Сили оборони України зупинили роботу двох важливих російських нафтопереробних підприємств – "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстові та комплексу "НОВАТЕК-Усть-Луга" в Ленінградській області.

Обидва об'єкти були залучені до забезпечення потреб російського окупаційного війська. У Генштабі зазначили, що на "НОВАТЕК-Усть-Луга" були уражені трубопроводи, установка переробки газового конденсату та колони гідрокрекінгу, після чого підприємство припинило роботу.