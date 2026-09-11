Про це повідомили у Fire Point.

Що відомо про успішну атаку на російське підприємство?

Унаслідок атаки зафіксували влучання по підприємству, після чого там виникла пожежа. Інформація про масштаби пошкоджень та інші наслідки удару наразі уточнюється.

"Волгоградпромпроект" перебуває під санкціями США через діяльність, пов'язану з російським військово-промисловим комплексом. Підприємство виробляє фероценовмісні каталізатори горіння та розробляє технології виробництва хімічних речовин.

Українські санкції, як завжди, виявилися найефективнішими,

– зазначили у Fire Point.

Нагадаємо, уночі 11 вересня українські дрони атакували логістичний комплекс російського маркетплейса Ozon у Саратові. За даними компанії Fire Point, удар завдали безпілотники FP-1, унаслідок чого склад площею близько 85 тисяч квадратних метрів був знищений. Комплекс міг одночасно зберігати понад 30 мільйонів одиниць товару.

Крім того, моніторингові телеграм-канали також повідомляли про можливе ураження Саратовського НПЗ. Підприємство працює з 1934 року та є одним із найстаріших нафтопереробних заводів Росії, а від початку повномасштабної війни неодноразово ставало ціллю атак через його значення для російської військової інфраструктури.

Також вранці у Березниках Пермського краю Росії дрони атакували хімічний завод "Азот". На території підприємства, за попередніми даними, виникла пожежа. "Азот" є великим хімічним комплексом площею близько 140 гектарів із приблизно 90 виробничими корпусами. Завод виробляє аміак, аміачну селітру, карбамід та азотну кислоту, яка, зокрема, використовується у виробництві вибухових речовин і має значення для російського ВПК.