В Балтийском море произошла утечка газа, а подземные толчки зафиксировали шведские сейсмологи. Скорее всего эту диверсию совершили именно кремлевские руки, чтобы создать "внешний фактор" внезапного энергетического кризиса.

Об этом 24 каналу рассказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Он также отметил, что по тем условиям договоров, которые россия заключала с ЕС, оккупанты не могут просто так взять и "перекрыть вентиль" и прекратить поставки газа по политическим причинам.

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Там очень простая схема – вы нам газ, а мы вам деньги. Поэтому такие "внезапные" проблемы возникают, это вмешательство в работу газопровода, чтобы Европа немного сильнее почувствовала потребность в газе,

– отмечает Божко.

Но, по его словам, сейчас это не будет столь катастрофически, как в начале российского газового шантажа.

"Во-первых, заработал польско-норвежский газопровод – это не очень масштабная, но альтернатива "Северному потоку" и именно по нему можно доставлять газ не только в Польшу", – добавляет он.

Как добавляет Ярослав Божко, газохранилища европейских стран сейчас уже заполнены более чем на 90%, еще никогда не было такой заполненности.

"Если говорить в общем, то Европа готова к этой зиме, поэтому россия пытается спровоцировать панику из-за подъема цены, потому что очень многие промышленники все же зависят от газа", – резюмирует специалист.

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"Северный поток" получил повреждения – коротко

В ночь на 26 сентября диспетчер береговой площадки "Северного потока-2" зафиксировал резкое падение давления в трубопроводе. Кроме того, утечка газа зафиксирована с обеих нитей первого "Северного потока" – в исключительной экономической зоне Дании к северо-востоку от острова Борнхольм.

Компания Nord Stream, являющаяся оператором "Северного потока", заявила, что термины, за которые починят эти 3 нити газопровода, "оценить невозможно".

Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков назвал это очень тревожными новостями. Он поспешил сказать, что к этому, возможно, причастны диверсионные группы. Однако никаких доказательств у подручного путина традиционно нет.

В Германии подозревают, что утечки газа на ветвях российских газопроводов "Северный поток" через Балтийское море являются следствием умышленных действий.