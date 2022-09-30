Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Загородний. По его словам, подрывы "Северных потоков" можно считать нападением на НАТО, если они произошли в акватории стран НАТО.
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В таком случае Альянс мог бы применить 5 статью своего устава, касающуюся коллективной обороны в случае атаки на одну из стран НАТО. Это могло бы привести к серьезным последствиям для Москвы, которую подозревают в причастности к диверсии на газопроводах.
Однако в западных странах живут люди закона и доказательств. Пока у них нет доказательств, что это именно российские силы причастны к взрывам, то, к сожалению, ответа не будет,
– отметил политолог.
Ловушка, в которую себя загнала Россия
Как отметил Загородний, после подрывов на "Северных потоках" Россия испытывает большие трудности с поставкой газа в Европу. Ведь недавно Нидерланды отозвали лицензию у компании-оператора "Турецкого потока".
То есть Россия оказывается в ситуации, когда у нее осталось только 2 пути поставки газа в европейские страны: Украина и газопровод "Ямал – Европа", пролегающий через Польшу. Если Германия додумается договариваться с Россией о поставках газа, то будет вынуждена договариваться также с Украиной и Польшей,
– рассказал политолог.
Он добавил, что это создает интересную конфигурацию в Европе, потому что Германия раньше планировала стать газовым хабом в Европе и самой распределять российский газ.
Чего потребует Кремль
Политолог рассказал, что не все ветви "Северных потоков" повреждены в результате подрывов, поэтому следует ожидать новых угроз со стороны России. По словам Загороднего, ситуация может развиваться по 2 сценариям.
- Кремль будет вынужден запускать газ по неповрежденной ветке "Северного потока-2" на Германию.
- Или Россия будет настаивать на том, что хочет провести восстановительные работы на газопроводах, но для этого потребует снятия санкций.
"Однако у России ничего не получится. История с турбинами Siemens показала, что с россиянами не о чем говорить", – отметил политолог.
"Это последняя зима, когда Россия будет шантажировать Европу"
Загородний подчеркнул, что газовый шантаж со стороны России направлен на то, что европейцы будут замерзать зимой без российского газа и будут давить на своих политиков.
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Однако, по его словам, зимой ситуация будет не столь критичной, как хотели бы в Москве. Ведь европейские страны готовились к предполагаемому газовому кризису.
- Европейские газохранилища перед зимой уже заполнены на 90%.
- Ряд стран, в том числе Германия, активно строят СПГ-терминалы для приема газа из США или Катара.
Поэтому все фантазии России о Европе, которая будет замерзать без российского газа, не осуществятся.
Де-факто это будет последняя зима, когда Россия еще сможет шантажировать Европу. Да, отсутствие российского газа создаст определенные экономические проблемы. Однако Европа – богатая и может потерпеть одну зиму,
– отметил Загородний.
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Подрывы на "Северных потоках": главное
- В Балтийском море произошло несколько утечек российского газа из "Северных потоков". Сразу 3 ветки газопровода получили повреждения.
- В Германии обеспокоены экологическими последствиями утечки газа из "Северных потоков". По подсчетам, утечки приведут к выбросу в атмосферу 300 тысяч тонн метана.
- В Офисе Президента Украины заявили, что утечка газа на "Северных потоках" – это теракт, который спланировала Россия. В планах Кремля – вызвать панику перед зимой.