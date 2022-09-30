Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Загородний. По его словам, подрывы "Северных потоков" можно считать нападением на НАТО, если они произошли в акватории стран НАТО.

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В таком случае Альянс мог бы применить 5 статью своего устава, касающуюся коллективной обороны в случае атаки на одну из стран НАТО. Это могло бы привести к серьезным последствиям для Москвы, которую подозревают в причастности к диверсии на газопроводах.

Однако в западных странах живут люди закона и доказательств. Пока у них нет доказательств, что это именно российские силы причастны к взрывам, то, к сожалению, ответа не будет,

– отметил политолог.

Ловушка, в которую себя загнала Россия

Как отметил Загородний, после подрывов на "Северных потоках" Россия испытывает большие трудности с поставкой газа в Европу. Ведь недавно Нидерланды отозвали лицензию у компании-оператора "Турецкого потока".

То есть Россия оказывается в ситуации, когда у нее осталось только 2 пути поставки газа в европейские страны: Украина и газопровод "Ямал – Европа", пролегающий через Польшу. Если Германия додумается договариваться с Россией о поставках газа, то будет вынуждена договариваться также с Украиной и Польшей,

– рассказал политолог.

Он добавил, что это создает интересную конфигурацию в Европе, потому что Германия раньше планировала стать газовым хабом в Европе и самой распределять российский газ.

Чего потребует Кремль

Политолог рассказал, что не все ветви "Северных потоков" повреждены в результате подрывов, поэтому следует ожидать новых угроз со стороны России. По словам Загороднего, ситуация может развиваться по 2 сценариям.

Кремль будет вынужден запускать газ по неповрежденной ветке "Северного потока-2" на Германию.

на Германию. Или Россия будет настаивать на том, что хочет провести восстановительные работы на газопроводах, но для этого потребует снятия санкций.

"Однако у России ничего не получится. История с турбинами Siemens показала, что с россиянами не о чем говорить", – отметил политолог.

"Это последняя зима, когда Россия будет шантажировать Европу"

Загородний подчеркнул, что газовый шантаж со стороны России направлен на то, что европейцы будут замерзать зимой без российского газа и будут давить на своих политиков.

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Однако, по его словам, зимой ситуация будет не столь критичной, как хотели бы в Москве. Ведь европейские страны готовились к предполагаемому газовому кризису.

Европейские газохранилища перед зимой уже заполнены на 90%.

Ряд стран, в том числе Германия, активно строят СПГ-терминалы для приема газа из США или Катара.

Поэтому все фантазии России о Европе, которая будет замерзать без российского газа, не осуществятся.

Де-факто это будет последняя зима, когда Россия еще сможет шантажировать Европу. Да, отсутствие российского газа создаст определенные экономические проблемы. Однако Европа – богатая и может потерпеть одну зиму,

– отметил Загородний.

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