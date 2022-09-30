Про це 24 каналу розповів політолог Тарас Загородній. За його словами, підрив "Північних потоків" можна вважати нападом на НАТО, якщо вони відбулись в акваторії країн НАТО.

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У такому випадку Альянс міг би застосувати 5 статтю свого статуту, яка стосується колективної оборони у разі атаки на одну із країн НАТО. Це могло б спричинити серйозні наслідки для Москви, яку підозрюють у причетності до диверсії на газогонах.

Однак у західних країнах живуть люди закону й доказів. Поки вони не мають доказів, що це саме російські сили причетні до вибухів, то, на жаль, відповіді не буде,

– зазначив політолог.

Пастка, у якому себе загнала Росія

Як зазначив Загородній, після підривів на "Північних потоках" Росія має великі труднощі з постачанням газу до Європи. Адже нещодавно Нідерланди відкликали ліцензію в компанії-оператора "Турецького потоку".

Тобто Росія опиняється в ситуації, коли у неї лишилося лише 2 шляхи постачання газу до європейських країн: Україна і газогін "Ямал – Європа", який пролягає через Польщу. Якщо Німеччина додумається домовлятися з Росією про постачання газу, то буде змушена домовлятися також з Україною та Польщею,

– розповів політолог.

Він додав, що це створює цікаву конфігурацію в Європі, тому що Німеччина раніше планувала стати газовим хабом в Європі і самій розподіляти російський газ.

Чого вимагатиме Кремль

Політолог розповів, що не всі гілки "Північних потоків" пошкоджені внаслідок підривів, тому варто очікувати нових погроз з боку Росії. За словами Загороднього, ситуація може розвиватися за 2 сценаріями.

Кремль буде змушений запускати газ по непошкодженій гілці "Північного потоку-2" на Німеччину.

на Німеччину. Або ж Росія наполягатиме на тому, що хоче провести відновлювальні роботи на газогонах, однак для цього вимагатиме зняття санкцій.

"Однак у Росії нічого не вийде. Історія з турбінами Siemens показала, що з росіянами немає про що говорити", – зазначив політолог.

"Це остання зима, коли Росія шантажуватиме Європу"

Загородній наголосив, що газовий шантаж з боку Росії спрямований на те, що європейці замерзатимуть взимку без російського газу і тиснутимуть на своїх політиків.

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Однак, за його словами, взимку ситуація буде не настільки критичною, як би хотіли в Москві. Адже європейські країни готувалися до ймовірної газової кризи.

Європейські газосховища перед зимою вже заповнені на 90%.

Низка країн, зокрема й Німеччина, активно будують СПГ-термінали для прийому газу зі США або Катару.

Том усі фантазії Росії про Європу, яка замерзатиме без російського газу, не справдяться.

Де-факто це буде остання зима, коли Росія ще зможе шантажувати Європу. Так, відсутність російського газу створить певні економічні проблеми. Однак Європа – багата і може потерпіти одну зиму,

– зазначив Загородній.

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