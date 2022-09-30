Про це 24 каналу розповів політолог Тарас Загородній. За його словами, підрив "Північних потоків" можна вважати нападом на НАТО, якщо вони відбулись в акваторії країн НАТО.
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У такому випадку Альянс міг би застосувати 5 статтю свого статуту, яка стосується колективної оборони у разі атаки на одну із країн НАТО. Це могло б спричинити серйозні наслідки для Москви, яку підозрюють у причетності до диверсії на газогонах.
Однак у західних країнах живуть люди закону й доказів. Поки вони не мають доказів, що це саме російські сили причетні до вибухів, то, на жаль, відповіді не буде,
– зазначив політолог.
Пастка, у якому себе загнала Росія
Як зазначив Загородній, після підривів на "Північних потоках" Росія має великі труднощі з постачанням газу до Європи. Адже нещодавно Нідерланди відкликали ліцензію в компанії-оператора "Турецького потоку".
Тобто Росія опиняється в ситуації, коли у неї лишилося лише 2 шляхи постачання газу до європейських країн: Україна і газогін "Ямал – Європа", який пролягає через Польщу. Якщо Німеччина додумається домовлятися з Росією про постачання газу, то буде змушена домовлятися також з Україною та Польщею,
– розповів політолог.
Він додав, що це створює цікаву конфігурацію в Європі, тому що Німеччина раніше планувала стати газовим хабом в Європі і самій розподіляти російський газ.
Чого вимагатиме Кремль
Політолог розповів, що не всі гілки "Північних потоків" пошкоджені внаслідок підривів, тому варто очікувати нових погроз з боку Росії. За словами Загороднього, ситуація може розвиватися за 2 сценаріями.
- Кремль буде змушений запускати газ по непошкодженій гілці "Північного потоку-2" на Німеччину.
- Або ж Росія наполягатиме на тому, що хоче провести відновлювальні роботи на газогонах, однак для цього вимагатиме зняття санкцій.
"Однак у Росії нічого не вийде. Історія з турбінами Siemens показала, що з росіянами немає про що говорити", – зазначив політолог.
"Це остання зима, коли Росія шантажуватиме Європу"
Загородній наголосив, що газовий шантаж з боку Росії спрямований на те, що європейці замерзатимуть взимку без російського газу і тиснутимуть на своїх політиків.
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Однак, за його словами, взимку ситуація буде не настільки критичною, як би хотіли в Москві. Адже європейські країни готувалися до ймовірної газової кризи.
- Європейські газосховища перед зимою вже заповнені на 90%.
- Низка країн, зокрема й Німеччина, активно будують СПГ-термінали для прийому газу зі США або Катару.
Том усі фантазії Росії про Європу, яка замерзатиме без російського газу, не справдяться.
Де-факто це буде остання зима, коли Росія ще зможе шантажувати Європу. Так, відсутність російського газу створить певні економічні проблеми. Однак Європа – багата і може потерпіти одну зиму,
– зазначив Загородній.
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Підриви на "Північних потоках": головне
- У Балтійському морі сталося кілька витоків російського газу з "Північних потоків". Одразу 3 гілки газопроводу зазнали пошкоджень.
- У Німеччині занепокоєні екологічними наслідками витоку газу з "Північних потоків". За підрахунками, витоки призведуть до викиду в атмосферу 300 тисяч тонн метану.
- В Офісі Президента України заявили, що витік газу на "Північних потоках" – це теракт, який спланувала Росія. У планах Кремля – викликати паніку перед зимою.