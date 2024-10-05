Сначала освободили, а потом дали 25 лет: в Беларуси осудили украинца за диверсию в Мичулищах

В Минске приговорили к 25 годам тюрьмы Николая Швеца, которого обвиняют в диверсии на военном аэродроме в Мичулищах в феврале 2024 года. Правда, украинцу объявили приговор заочно, ведь летом его обменяли.

С 19 августа судебный процесс по громкому делу о диверсии в Мачулищах проходит в закрытом режиме. Теперь стало известно, что 12 граждан Беларуси и одного украинца осудили от 2 до 25 лет лишения свободы. Большинство – заочно.

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Дело о поврежденном А-50

Главным фигурантом дела и, как утверждали официальные органы и пропагандисты, исполнителем диверсий выступал Николай Швец. В деле также проходили Максим Лопатин, Андрей Степурка, Олег Сычев и его жена Анастасия Пилько, а также Денис Соколов.

Согласно пропагандистскому фильму АНТ, все они были пособниками в деле, но не знали точно, кто такой Швец и в чем именно ему нужна помощь. Так, Максим Лопатин отвез Швеца от Столина на Логойское шоссе, Андрей Степурка помог ему найти квартиру под Минском, такую квартиру ему сняли Олег Сычев и Настя Пилько. А доставить дрон и найти работу Николаю Швецу якобы помог Денис Соколов, который оказался другом сына Ирины Абельской и предполагаемым информатором, как пишет "Наша Нива".

Заочно судили Николая Швеца, Александра Азарова, Аллу Яцуту, Виталия Якутика, Евгению Тачицкую, Михаила Демина и Сергея Лопарова.

Напомним, что 26 февраля 2024 года был поврежден российский самолет А-50 на белорусском аэродроме "Мачулище". За этой диверсией стояла украинская СБУ. Глава ведомства Василий Малюк рассказал, что судно удалось вывести из строя ударами двух дронов.