З 19 серпня судовий процес у гучній справі про диверсії у Мачулищах відбувається у закритому режимі. Тепер стало відомо, що 12 громадян Білорусі та одного українця засудили від 2 до 25 років позбавлення волі. Більшість – заочно.

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Справа про пошкоджений А-50

Головним фігурантом справи і, як стверджували офіційні органи та пропагандисти, виконавцем диверсій виступав Микола Швець. У справі також проходили Максим Лопатін, Андрій Степурка, Олег Сичов та його дружина Анастасія Пілько, а також Денис Соколов.

Згідно з пропагандистським фільмом АНТ, усі вони були посібниками у справі, але не знали точно, хто такий Швець і в чому саме йому потрібна допомога. Так, Максим Лопатін відвіз Швеця від Століна на Логойське шосе, Андрій Степурка допоміг йому знайти квартиру під Мінськом, таку квартиру йому зняли Олег Сичов і Настя Пілько. А доставити дрон та знайти роботу Миколі Швецю начебто допоміг Денис Соколов, який виявився другом сина Ірини Абельської та передбачуваним інформатором, як пише "Наша Ніва".

Заочно судили Миколу Швеця, Олександра Азарова, Аллу Яцуту, Віталія Якутика, Євгенію Тачицьку, Михайла Дьоміна та Сергія Лопарова.

Нагадаємо, що 26 лютого 2024 року був пошкоджений російський літак А-50 на білоруському аеродромі "Мачулищі". За цією диверсією стояла українська СБУ. Голова відомства Василь Малюк розповів, що судно вдалося вивести з ладу ударами двох дронів.