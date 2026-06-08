Об этом сообщили в "Атеш".

Смотрите также Россияне начали использовать гражданский транспорт для доставки горючего на фронт

Как партизаны провели диверсию в Воронеже?

Агенты "Атеш" на железнодорожной станции в Воронеже уничтожили тяжелый восстановительный железнодорожный кран серии EDK-300/5. Такая техника является очень редкой и уже давно не производится.

Кран был предназначен для проведения сложных аварийно-восстановительных работ на железной дороге и способен поднимать грузы весом до 300 тонн.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Таких кранов в распоряжении РЖД остались единицы, а каждая потеря критически затрудняет восстановление поврежденной инфраструктуры и ликвидацию последствий аварий на ключевых узлах,

– заявили в "Атеш".

Также партизаны отметили, что замена такого оборудования потребует много времени и ресурсов, а сейчас железнодорожная логистика в регионе работает с ограниченными возможностями восстановления.

Что еще известно об успешных операциях агентов "Атеш"?

Агент партизанского движения "Атеш", который работает на казанском предприятии АО "ЭНИКС", передал большой массив закрытой технической документации по российским беспилотным комплексам. Из полученных документов стали известны рабочие радиочастоты дронов, а также ряд уязвимостей их систем защиты от средств радиоэлектронной борьбы.

Партизаны провели детальную разведку одного из ключевых логистических узлов противника в Крыму – 758-го Центра материально-технического обеспечения Черноморского флота России во временно оккупированном Симферополе.

Партизаны "Атеш" провели серию диверсий на объектах связи и энергетики в районе Новороссийска. Агентам удалось "ослепить" систему ПВО накануне удара по крупнейшему нефтяному хранилищу Кавказа.