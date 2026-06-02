Об этом сообщает "Атеш".

Что удалось обнаружить на объекте?

Известно, что через 758-й Центр материально-технического обеспечения проходит значительная часть логистики флота, в частности речь идет о поставках топлива, запасных частей, технического имущества для кораблей и береговых подразделений.

Партизаны отмечают, что этот объект имеет важное значение для обеспечения россиян во временно оккупированном Крыму. Именно поэтому он остается одним из ключевых элементов российской военной инфраструктуры на полуострове.

Во время разведки агенты зафиксировали расположение складов и площадок хранения техники, маршруты движения грузового транспорта и графики работы объекта, всю собранную информацию впоследствии передали украинским войскам.

Объект оккупантов в Симферополе: смотрите видео

Кстати, недавно в движении сопротивления сообщали, что Украина фактически заблокировала сухопутный коридор в Крым, повредив логистике оккупантов. Сейчас враг пытается спасти этот важный маршрут, но успехов нет.