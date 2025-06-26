Россияне перебрасывают диверсантов на Сумщину преимущественно в двух районах, – Демченко

На Сумщине фиксируют попытки прорыва диверсионно-штурмовых групп со стороны России, в частности в Хотинской и Юнаковской громадах. Несмотря на то, что активность врага несколько снизилась, угроза остается.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление в телеэфире представителя ГПСУ Андрея Демченко.

Смотрите также Россия попытается окружить Сумы: в НАТО ответили, реально ли это реально

Враг пытается прорваться через две общины на Сумщине

По словам Демченко, сейчас Россия применяет тактику небольших штурмовых групп на ограниченном участке 550-километровой границы. Основная активность сосредоточена на территории Хотинской и Юнаковской общин. Именно там фиксируют попытки захода диверсионно-разведывательных групп. Однако, как отметил спикер, в последнее время количество таких попыток уменьшилось. Это стало результатом слаженной работы украинских пограничников, военных и сил обороны, которые ежедневно уничтожают оккупантов десятками.

В ГПСУ отмечают, что российские войска стали реже применять квадроциклы, мототехнику и бронетехнику вдоль линии границы. Это свидетельствует об изменении тактики оккупантов и попытки действовать малыми мобильными группами, которые сложнее обнаружить.

Кроме Сумщины, Россия продолжает штурмы и на Харьковском направлении. В частности, активные боевые действия продолжаются возле Липцов, Волчанска и Строевки. По словам Демченко, враг пытается продвинуться вглубь территории, однако Силы обороны держат позиции и не дают захватчикам достичь ни одной из поставленных целей.

Напомним, воины-десантники совместно со смежными подразделениями взяли в плен 15 военнослужащих армии России на территории Сумской области.