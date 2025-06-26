Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву у телеетері речника ДПСУ Андрія Демченка.

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Ворог намагається прорватися через дві громади на Сумщині

За словами Демченка, наразі Росія застосовує тактику невеликих штурмових груп на обмеженій ділянці 550-кілометрового кордону. Основна активність зосереджена на території Хотінської та Юнаківської громад. Саме там фіксують спроби заходу диверсійно-розвідувальних груп. Однак, як наголосив речник, останнім часом кількість таких спроб зменшилася. Це стало результатом злагодженої роботи українських прикордонників, військових і сил оборони, які щоденно знищують окупантів десятками.

У ДПСУ відзначають, що російські війська стали рідше застосовувати квадроцикли, мототехніку та бронетехніку вздовж лінії кордону. Це свідчить про зміну тактики окупантів і спроби діяти малими мобільними групами, які складніше виявити.

Крім Сумщини, Росія продовжує штурми й на Харківському напрямку. Зокрема, активні бойові дії тривають біля Липців, Вовчанська та Строївки. За словами Демченка, ворог намагається просунутись углиб території, однак Сили оборони тримають позиції та не дають загарбникам досягти жодної з поставлених цілей.

Нагадаємо, воїни-десантники спільно із суміжними підрозділами взяли у полон 15 військовослужбовців армії Росії на території Сумської області.